Su jornada en la vida la ve con más satisfacciones que momentos difíciles, los que tampoco resiente porque mira en ellos una manera de crecer y formar la persona que es hoy día. Para el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, el viaje que ha representado su existencia está escrito con altas y bajas, pero más que todo, con alegría y el empeño de disfrutar al máximo cada día.

“Me siento agradecido, me siento bendecido. La verdad que no cambiaría absolutamente nada”, manifestó el cantautor a Primera Hora en entrevista por videollamada desde Miami, Florida.

“Miro hacia atrás y ahora yo, ampliando el viaje no solo de lo que han sido mis 25 años como cantante, sino mirando hacia más atrás, me siento privilegiado de tener una familia que me crio con valores, con amor, de tener a mis dos padres presentes en todo momento, y de la vida, que me fue enseñando y me fue guiando sabiendo que yo desde muy niño tenía un sueño, que era hacer música”, prosiguió en su análisis el artista, quien vivió sus primeros 11 años en San Juan antes de que su familia se mudara a Orlando.

“A nivel personal, nadie tiene una vida perfecta y la mía, definitivamente, no lo ha sido, pero todo lo que he vivido, lo viví porque tenía que pasar, y porque al final del camino todo lo voy a mirar con una sonrisa y con mucho agradecimiento, y ahora estoy aquí, celebrando estos 25 años en una industria que cambia muchísimo cada día, cosas nuevas, hay muchos artistas pasando, sin embargo, la gente me ha guardado un espacio para hacer música, para ser yo, y eso lo agradezco”.

Parte de ese festejo recae en el lanzamiento hoy de su álbum “El viaje”, el número 11 de su trayectoria. “Es un disco muy personal, muy especial”, confesó complacido, y compartió la razón para su título. “El concepto de ‘El viaje’ nace cuando, un poco accidental en el estudio, como que nace una o dos canciones con nombres de ciudades, y ahí fue que se me prendió el bombillo y dije ‘me gustaría hacer un disco que tenga una temática, un concepto bien marcado, algo que nunca he hecho”, manifestó con entusiasmo la voz de “Panamá”, “Roma”, “Marbella”, “La Paz”, “Buenos Aires” y “Santiago”, canciones que lanzó desde mayo de 2023 como adelantos de la producción discográfica de 12 temas.

“Soy un artista de disco, no de sencillo, y lo explico porque una canción no me define, porque de repente hoy canto una balada muy romántica, de repente algo más rítmico, y necesito que la gente escuche más de una canción para entenderme, y quería, quiero que la gente que escuche el disco se monte en este viaje conmigo, porque como que una canción no le hace justicia al concepto de este álbum”, detalló sobre el proyecto que, una vez más, pone al descubierto su fascinación por interpretar diversos géneros que incluyen balada, pop, sonidos urbanos y tropicales.

“Por eso decidí buscar un denominador común. En este caso, es el viaje y las ciudades. No es que cada canción es un homenaje a esa ciudad, no es que sea tan literal”, expuso con énfasis. “Es que, simplemente, la historia de esa canción pasó por esa ciudad”.

“El viaje” cuenta con colaboraciones de figuras internacionales como Laura Pausini, Jay Wheeler y Omar Montes. El premiado intérprete Carlos Vives lo acompañó para “Santa Marta”, el corte promocional que lanza con el álbum.

“Es una ciudad costeña en Colombia, de donde es Carlos Vives. La canción la escribo siempre pensando en Carlos”, precisó. “Es una celebración de amor, como una canción perfecta para un matrimonio, perfecta para un aniversario. Lo que dice es ‘quiero volver festivo el día en que te conocí, el día en que dijiste sí’, entonces como que, ese día que comenzó este amor, lo quiero celebrar como uno celebra todos estos días festivos”, detalló sobre la canción romántica, que hace mención del 20 de julio en honor al día de la independencia de Colombia, y al primero de enero con su significado emotivo.

“Yo hice un guiño a Puerto Rico porque digo que las fechas de las Fiestas de (la Calle) San Sebastián, que no pase solo en enero, porque esa es como una de nuestras grandes celebraciones. Musicalmente, tiene un poquito de lo que hace Carlos, un toquecito de vallenato. La admiración que le tengo a Carlos Vives es inmensa, así que fue un lujo poder trabajar con él”.

El video musical recoge escenas con encuentros espontáneos en Bogotá.

“Se grabó un poco más estilo documental, porque Carlos y yo nos pusimos a hacer serenatas de verdad, no planificadas, sino que los directores buscaron cómplices en algunos lugares para hacer una serenata. Hay dos esposas y una novia, entonces nosotros íbamos en vivo con cámaras y luces, todo un poquito rústico porque no lo podíamos anunciar, y cantamos la canción”, detalló con júbilo.

“Me parece que es un concepto superchévere para llevar el mensaje de amor que queremos con esta canción. Lo más cercano a nuestras parrandas, la gente nos abría las puertas de su casa. Nos daba comida. Estuvimos hasta las 3:00 de la mañana recorriendo las calles de Bogotá. Fue muy bonito”.

De paso, el esposo de la modelo española Águeda López resaltó que “Andalucía” “es una canción muy personal”, y “San Juan” representa otra de sus favoritas. “Esa es mi manera de decir gracias”.

Entre sus proyectos, se prepara para su “25 años Tour”, que inicia en junio con ciudades en México, Canadá, España y Chile, entre otros destinos. “Mi plan es cerrar la gira en Puerto Rico”, dijo con emoción. “Celebro estos 25 años con todo el agradecimiento del mundo. No cambiaría absolutamente nada de mi viaje, y eso es gracias al amor y el cariño del público”.