Lleno de vida y de mucho entusiasmo, el veterano salsero puertorriqueño Luisito Carrión se prepara para su próxima participación en tarima, no solo porque ame deleitar al público son su música, sino por tratarse de una oportunidad más tras el percance de salud que lo llevó el mes pasado a una intervención quirúrgica del corazón.

El valor de apreciar cada minuto, las palabras de fe y las lecciones derivadas de la experiencia son temas que el artista no deja escapar a lo largo de la entrevista, que también aborda su participación el domingo 7 de agosto en la séptima edición del Aniversario de la Salsa, evento de la emisora SalSoul, que se realizará en el Estadio Hiram Bithorn.

“Bien agradecido de la oportunidad de pertenecer a este evento, que me llena de mucho orgullo y satisfacción por la sencilla razón de que es como recordar y es motivo de júbilo juntarme con los hermanos míos de la compañía Musical Production All Star”, afirmó sobre su participación como parte del conglomerado de artistas del sello disquero, que en el espectáculo, incluirá la participación de Nino Segarra, Maelo Ruiz, Willie González, Tito Allen, Giro, Pedro Brull y LimiT-21, entre otros.

“Este junte va a ser un compartir bien bonito, con el único objetivo de llevarle música al mundo, al público”, afirmó el vocalista natural de Arecibo.

Esta edición del Aniversario de la Salsa contempla reunir sobre 60 artistas.

“Hacemos música digna, con respeto, con valor y con el deseo de agradar y poder alegrar los corazones del mundo”, manifestó pensativo el responsable de producciones discográficas como Y ahora voy yo, Con respeto, Sin tu amor y De la calle, entre otras. “Bien emocionado, contento de poder estar con muchos compañeros, con algunos que están y con otros que, lamentablemente, no están con nosotros. Hablo de Julio César Rojas, mi amigo, el “Gallo Salsero”. Héctor Tricoche no pertenecía a Musical Production, pero lo recordamos porque fue mi hermano. Canté con Héctor en la Orquesta La Terrífica. Un privilegio compartir con él”, resaltó sobre los exponentes tropicales, a quienes se les rendirá homenaje póstumo. Si bien Luisito Carrión fue sometido a cirugía el mes pasado, reveló que cuenta con el visto bueno médico para su participación en tarima.

“Ya estoy ready, definitivamente. El doctor me había dicho que me tomara más tiempo (de descanso), pero lo hablamos y me dijo ‘usted está como coco, dele pa’ lante’”, mencionó entusiasmado. “Estoy bien. Ya hice mis primeras dos presentaciones. El viernes pasado estuve en las fiestas patronales de Cataño, y el sábado, al otro día, estuve en Loíza”.

Al rememorar los días de su reciente hospitalización, comparte que lo que comenzó con el diagnóstico de una gastritis, culminó en realidad tratándose de una afección cardíaca.

“Fueron cuatro infartos”, compartió con cierto asombro, y según narra, sufrió tres en Puerto Rico, antes de viajar a Colombia, donde tenía pautada su participación en la Feria Agropecuaria y Cultural del municipio de Tuluá. El artista compartió que las tres veces que solicitó ayuda médica antes de su viaje, “me hicieron todos los exámenes, pero no me hicieron el examen más importante, que es el de la trombina, que es el que detecta si infartaste. Ese no me lo hicieron”, lamentó.

Una vez en suelo colombiano, y a pocos minutos de subir al escenario para su número musical, sufrió el cuarto infarto. “Me estabilizaron un poco”, recordó, y compartió su confusión al momento de ser atendido. “Mi papá falleció de cáncer en el estómago. Con ese dolor tan fuerte y un pronóstico (en Puerto Rico) de que lo que tengo es una gastritis severa, me quedé loco porque cuando dicen ‘hay que colocar morfina’, digo tengo cáncer en el estómago”, dijo. “Me hacen el examen de la trombina, y ahí el doctor certifica que es un infarto”.

La emergencia se complicó al estar a 2 horas y 45 minutos de la ciudad de Cali para recibir la asistencia médica requerida conforme a su grave cuadro de salud. La ambulancia en la que viajó, donde iba de pasajero ya que estaba destinada a otra paciente, sufrió un accidente. “A hora y 15 minutos de trayecto, una plataforma de un truck impacta a la ambulancia por la puerta donde yo voy. Eso fue una tragedia porque por poco se vira la ambulancia”. La asistencia requerida la recibió en la Clínica Farallones. “Ellos me recibieron con tanto amor”, valoró dentro de las circunstancias. “Me operaron. Me colocaron tres mallas en las tres arterias”.

La prescripción de medicamentos y un cambio en la dieta forman parte de su nueva rutina como parte del proceso de recuperación. “Yo fumaba cigarrillo y eso quedó totalmente fuera de mi vida”, reveló, y compartió su aprendizaje.

“Valorar más mi vida, mi familia, que son las personas que siempre han estado a mi lado. Agradeciendo a Dios todopoderoso, y a disfrutar más la vida. Vivimos en un ritmo muy acelerado y olvidamos a veces las cosas que realmente tienen valor, que realmente tienen vigencia”, reflexionó. A su vez, agradeció el apoyo de colegas del género tropical durante el proceso.

“Tony Vega. Gilberto Santa Rosa, que es mi compadre, mi amigo y hermano de toda la vida. Víctor Manuelle, que me compuso dos temas y el 1ro de agosto entramos al estudio. Los amo. Son personas muy cercanas a mí”. Boletos disponibles a través de Ticketera.pr.