Madonna sorprendió a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que aparece semidesnuda frente al espejo y con una muleta.

La cantante, que en unos días cumplirá 62 años y que se recupera de una lesión en la rodilla, posó sensual en ropa interior y con un sombrero que desató los comentarios de los cibernautas que dividen sus opiniones entre quienes la aplauden y quienes consideran que ya no está en edad de posar semidesnuda.

"Me parece que se divina. Son 61 años no cualquier cosa. He visto jóvenes de 25 y pueden parecer el padre de madonna. Dicen que si esta vieja para tomarce fotos así. No creo eso... No entiendo ese tipo de comentarios en esta era donde el liberalismo es tendencia. Tengas la edad que tengas… Ella le gusta su foto pues déjenla ser feliz", escribió un cibernauta.

Madonna curada del coronavirus

En mayo, Madonna compartió en su cuenta de Instagram un video en el que pasea en moto por Lisboa, después de que en el mes de marzo se contagiara de covid-19 en París durante la gira de “Madame X”.

En dicho material, Madonna, que ocupa la parte trasera, se le ve con los brazos estirados hacia arriba en la zona lisboeta de la radial de Benfica.

El video fue montado con la música de su último trabajo "Living For Love" y con el mensaje de que "a veces hay que salir".

La cantante se ha mostrado muy comprometida en la lucha contra la pandemia, para la cual ha donado un millón de dólares, destinados a la investigación de la futura vacuna.