Un aplauso que retumbó por el residencial Sabana Abajo enmarcó el momento en que el cuerpo del cantante Lalo Rodríguez fue levantado del suelo, tras haberlo encontrado sin vida en la tarde del martes. Fue un homenaje espontáneo por parte de los residentes de esa comunidad que observaban la lamentable escena, ocurrida cerca de la cancha contigua al edificio 54 del mismo residencial.

El momento provocó, igualmente, una tristeza profunda entre los pocos allegados que se acercaron, entre ellos, el road manager, Francisco Pérez, quien por los dos años trabajó de cerca con el salsero.

“Horita él me había llamado; anoche estábamos compartiendo y estaba tranquilo. y hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo”, indicó Pérez notablemente afligido. Fue él quien hizo el reconocimiento del cuerpo previo a ser trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, alrededor de las 5:44 pm, para las pruebas de rigor que determinen la causa de muerte.

Los restos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses. ( Miguel J Rodríguez Carrillo )

Pérez se inclinó a establecer que la muerte puede ser resultado de los descuidos de Lalo en sus condiciones de salud, como la hipertensión, y no por una recaída en las sustancias controladas. Dijo que diariamente debía tomar dos medicamentos para controlar la presión arterial.

“Hace poco lo tuve que ir a buscar a emergencias; cuando lo estoy montando en el carro, llegaron los del 911 y tenía la presión por las nubes”, contó.

El coronel y Comisionado de Investigación Criminal, Roberto Rivera, indicó, por su parte, que según lo observado en la escena, la investigación apunta hacia dos vertientes: “O se trata de una sobredosis o algo natural que le haya dado y se haya desplomado en el lugar y le haya provocado la muerte”. No presentaba signos de violencia.

Rivera agregó que las personas en el residencial se mostraron un tanto parca a comentar. “Unos (dicen) que estuvo todo el día aquí; unos lo ven desplomarse, otros dicen que no, así que no sé si lo trajeron y lo tiraron o si en efecto se desplomó ahí, así que esa parte esperamos también tener idea de si lo traen de allá para acá o si se desplomó acá”.

Pérez indicó que los hijos del artista, Jeramel, José Juan, Linda y Yariel (adoptado en 2006), así como la exesposa Wanda Torres Vázquez, fueron informados de la pérdida y aguardaría por ellos para coordinar las exequias.

“Espero que aquí en Carolina le den una despedida como se merece”, afirmó llorando el manejador de gira. “Aquí criticamos cuando un cantante comete un error, pero no valorizamos lo que tenemos, porque estuve con él estos años y sé que no valorizamos lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno va a otros países, Lalo a veces estaba hasta dos horas dando autógrafos. Lo querían mucho en otros países”.

Los próximos compromisos en tarima hubieran llevado a la voz del clásico de la salsa romántica, “Ven, devórame otra vez” a Canadá, España y Panamá.

Adiós a “El Canario de Carolina”

Tan pronto se dio conocer la lamentable noticia, fanáticos del cantante, en y fuera de Puerto Rico, comenzaron a enviar las condolencias a la familia del salsero.

Otros, entre ellos varios colegas salseros, destacaron su calidad interpretativa.

“Recuerdo escuchar este LP (Simplemente… Lalo) y decir, ‘no había escuchado una voz tan impresionante, un registro tan amplío y dominio de su instrumento. Salsero, bolerista, compositor. Se nos fue otro de los grandes, ‘El Canario de Carolina’, Ubaldo ‘Lalo’ Rodríguez”, escribió el cantante Víctor Manuelle.

De igual forma lo hizo Elvis Crespo: “Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez”.

El cantante Arnaldo Vallellanes lo describió como uno de los más grandes de la salsa y le agradeció “por siempre mantendremos tu legado altísimo del gran artista que has sido. Descansa en en el cielo mi admirado, querido y talentosísimo hermano en la música”.

Más de cuatro décadas en la música

Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como Ven, devórame otra vez, Máximo Chamorro, Tristeza encantada, Sí, te mentí, Pero llegaste tú, Nada de ti y Tú no sabes querer se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa en su natal Puerto Rico.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina.

Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.

En 1976 participó en la grabación Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia.

En 1980 se lanzó como como solista. Su primer disco de larga duración fue Simplemente… Lalo. En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo, y continuó en 1985 con Niño, el hombre que es soñador es loco, un tema filosófico que más tarde lo impulsó a grabar su álbum Punto y coma.

Su producción discográfica Un nuevo despertar, en 1988, marcó el regreso de Lalo al mundo artístico luego de cuatro años sin grabar. El sencillo Ven, devórame otra vez, se convirtió en su mayor éxito. El tema logró los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200 mil copias del tema.

En su tierra natal, Un nuevo despertar se destacó como el disco de mayor venta en 1988, lo que le mereció un disco de oro.

En 1989 el cantautor obtuvo tres premios importantes otorgados por la prestigiosa revista Billboard: cantante del año en música tropical, canción del año por Ven, devórame otra vez, y mejor producción discográfica del año por su disco Un nuevo despertar. Ese mismo año lanzó el álbum Sexsacional..!

En los inicios de 1990, Lalo realizó presentaciones en España en La Coruña, Vigo, Bilbao y Madrid. En una de esas se encontraba entre su público el famoso arreglista y productor Quincy Jones.

Su discografía en la década de los noventa incluye Nací para cantar (1994) y Estoy aquí (1996). En España se convirtió en el primer salsero en ganar discos de oro y platino por la venta de más de 100 mil unidades vendidas en la península ibérica.

El artista, quien vivió en Orlando, Florida, por cerca de 26 años, en 1986 contrajo matrimonio con Wanda Torres Vázquez, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel (adoptado en 2006).

Los escándalos marcaron etapas difíciles en el artista, con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y enfrentamientos con la justicia.

En 2011 fue arrestado en el Condado de Orange, en el estado de Florida, por cargos de violencia doméstica. Se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional. El artista se divorció en 2022.

En agosto de 2021 fue intervenido por la Policía cuando caminaba por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez. A principios de noviembre de este año, fue hospitalizado e intubado tras ser hallado en estado catatónico.

El intérprete se mantuvo activo en los escenarios locales e internacionales y en 2020 habló de los planes de lanzar una producción discográfica para la que ya había separado temas.