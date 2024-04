Reflejar en canciones experiencias del amor en parejas del mismo sexo es una de las motivaciones principales del cantante Manny Manuel en su nuevo tema. “Estúpido”, que estrena hoy con su video musical, plantea la decepción amorosa tras descubrir la falta de lealtad y compromiso de ese hombre a quien se ama.

La canción lanza a tres años y medio de que el intérprete confesara públicamente su homosexualidad. Desde entonces se siente en armonía con hablar abiertamente sobre su orientación sexual, pero en su repertorio no contaba con un tema musical que fuera inspirado en la comunidad LGBTQ+.

“ ‘Estúpido’ se me presentó como una opción a grabar. Al principio me chocó. Lo medité bastante y dije al final ‘caramba, pero la comunidad también necesita un merenguito y necesitan letras que hablen del amor y del desamor. Se merecen también música bailable y que se sientan identificados’, y al final dije ‘voy a hacerlo, me voy a zumbar’ “, detalló sobre la composición de Omar Cordero “La Pluma”, que cuenta con un arreglo musical de Jay Lugo.

PUBLICIDAD

“Siempre van a haber las críticas. Siempre hay gente que va a apoyarte. Va a haber de todo”, reflexionó el “Rey de Corazones”, y prosiguió sobre la decisión. “Vivimos en una era donde las cosas han cambiado mucho. Se aceptan muchas cosas en la radio, en la televisión; hablemos del reguetón, que más malo no pueden hablar y lo consumimos. Y dije, ‘¿por qué no?, no tengo que tener ninguna vergüenza en hacerlo. Yo no estoy tocando nada fuera de lo que sea algo natural, normal dentro de una pareja’ ”.

El tema está disponible desde hoy en plataformas digitales. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Desde principios de semana, el vocalista comenzó a lanzar adelantos de la canción en las redes sociales y numerosos seguidores empezaron a mostrarle su apoyo. “Para mi sorpresa, cuando solamente subo un ‘preview’, que lo subí ayer (lunes) con un pedacito del coro, me llamó la atención mucho una señora que me escribió: ‘Yo que crecí con canciones de amor y de desamor. Me encanta que mi hijo pueda tener una canción con la que desahogarse. Gracias de todo corazón’. Yo en ese momento dije ‘ya están entendiendo el propósito de la canción’. Eso me dio la señal de que estoy preparado, porque sé que van a venir ataques de todos lados, todo tipo de opiniones”.

“Estúpido” establece la frustración de encarar la infidelidad de una pareja, entre otros desencantos. “Uno de los dos comienza como con movimientos erráticos, donde la otra parte se está dando cuenta de que las cosas no van como iban al principio. El muchacho se pasa ‘jangueando’, no está mucho tiempo con él, regresa a las barras, a la bebedera, entonces él entiende que le está siendo infiel”, detalló. “Por ahí va la historia. Es un desamor. De la misma manera, lo insulta como Paquita la del Barrio”.

PUBLICIDAD

El video musical, realizado por Red Line Studio, contó con la participación del modelo Malvin Rodríguez. “La calidad del video es buenísima. La historia se presenta muy bien, pero con mucho respeto. Tampoco presentamos algo vulgar”. El nuevo tema formará parte de su próxima producción discográfica, que proyecta lanzar este mismo año.

Has llegado a confesar que has sufrido por relaciones tóxicas. ¿Qué te ha ayudado a sanar?

“Sí, he vivido decepciones muy duras, muy fuertes. Pero la canción no se hizo precisamente por una historia mía pasada. Pero sí lo he vivido. La primera relación que tuve… Manejarlo fue muy difícil, muy distinto. No comprendía ni sabía cómo yo salía de esa tristeza, de esa depresión que me dio. Era muy joven. Fue un hombre. Fue mi primer amor. Incluso tengo un tatuaje con un significado de la relación con él. Eso fue muy temprano. A los 18 años uno se ilusiona y se enamora de otra manera y, de igual manera, cuando sufre una decepción la canaliza de una manera muy distinta a cómo la canalizaría yo ahora. El tiempo es el que cura, los buenos consejos de amigos reales y, eventualmente, tú hacerte cargo de tus emociones y saber que tienes que salir de ahí, que tienes que salir de esa situación y comenzar a valorarte, tú comenzar a aprender que la vida se trata de ti primero. Eventualmente, uno va comprendiendo, y las experiencias te van enseñando.”

¿Cómo te cuidas para no repetir o no volver a caer en ese tipo de relaciones?

PUBLICIDAD

“Hoy día, con la sabiduría que uno tiene, con las cosas que he vivido a través de los años, ya yo percibo de lejos quién es la persona, con qué intención viene. Pero eso toma tiempo, toma años, toma muchas lágrimas, pero esas mismas lágrimas, ese sufrimiento y ese tiempo te va ayudando a entender muchas cosas y cómo debes manejar tus emociones”.

14 Fotos El cantante se ve mejor que nunca mientras promociona su nuevo sencillo “Estúpido”, un tema inspirado en el desamor en una pareja del mismo sexo.

El año pasado revelaste públicamente estar en pareja. ¿Siguen juntos?

“Sí, estoy con una persona maravillosa y, lógicamente, siempre sigiloso. Pero estoy seguro de que los dos estamos en la misma línea, ya somos personas maduras, hemos vivido experiencias difíciles. Yo soy una figura pública, él conoce prácticamente la mitad de mi vida, lo que he pasado, y la otra mitad que no ha sido muy pública se la he contado yo, y entiendo que ha venido aquí a darme lo que por años he buscado y no se me lograba, quizás se me lograba por uno o dos años, pero siempre había infidelidad, todas estas historias que uno sufre tanto. Y cuando lo conocí, sabía que venía con una intención de ayudarme a crecer, de ayudarme a fortalecerme más como ser humano, como hombre, y estoy súperbendecido. Puedo decir que en este momento soy bendecido de tener una persona real, madura, y que sabe lo que quiere. Ya son tres años (juntos).”

¿Qué es importante en una pareja?

“Más que el físico, luego le vi el corazón y ahí fue que realmente me atrapó, su corazón, porque ya uno va creciendo y como que el físico va importando menos, y el corazón es quien protagoniza. Es importante que sea tu compañero de vida, que camine junto a ti, que crezca contigo, que las experiencias que hemos vivido las transformemos entonces en una relación sana, pura. La fidelidad para mí, la lealtad, es bien importante, es sumamente importante porque si no somos leales, ¿de qué vale la relación? Si queremos seguir ‘jangueando’ como cuando teníamos 20 años, pues entonces me quedo solo. Yo he conocido a un hombre que realmente ya está en otra etapa de su vida, una etapa donde quiere estabilidad, quiere precisamente lo que yo quiero.”

PUBLICIDAD

En una ocasión confesaste que parte de la decisión para no confesar tu orientación sexual era el temor de que hubiera repercusiones negativas en tu carrera artística. ¿Se ha afectado?

“Si se habla del género que yo expreso, música tropical, merengue como tal, en aquel momento entendí que no era lo correcto. Es (un género musical) más machista y primero me dijeron ‘trata de aparentarlo, de no decirlo’, de cuidarme, porque creo que en los 1990 no teníamos la misma mentalidad como país como la tenemos ahora, y yo creo que (en 2020) fue el momento preciso. Lo hice con un video bastante chistoso con mi mamá; lo hice bastante orgánico. Creo que me solté, solté muchas cosas, aunque ya no importaba lo que dijeran, ya me había cuidado del que dirán, del juicio, y en el momento en que lo hice estaba como que listo y preparado. Y mucha gente también, que no eran tontos, lo sabían.”

¿Qué consejo te hubiera gustado escuchar en tu adolescencia para manejar lo que estabas viviendo?

“El consejo que más hubiese querido que me hubieran dicho en aquel momento, en mi juventud, sería ‘no permitas que nadie pase juicio contra ti, ni bajes la cabeza frente a nadie, porque lo que tú sientes es algo muy personal, lo que tú sientes no es algo que lo estás haciendo por vacilar o hacer daño a alguien. Es una realidad, es tu realidad, así que con la cabeza en alto ve de frente, no importa el juicio. No mires para la izquierda ni para la derecha, continúa mirando hacia adelante, que sea tu foco, obviamente, amándote tú primero, sobre todo, no dejando que nadie haga de tu vida un infierno donde tengas que llorar, ni sufrir ni por nada ni por nadie’. Ese es el consejo más importante que hubiese querido recibir en aquel momento.”