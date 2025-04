Rendir homenaje al legado musical del famoso intérprete mexicano José José es una misión que los une. También, mantener viva la esencia del romance que impartió en las decenas de canciones con las que conquistó al público en más de cinco décadas de trayectoria.

Trabajar en el proyecto “El talento vive: Un tributo a José José” llena de júbilo a la cantante y compositora, Sara Sosa, hija del legendario artista producto de su relación con Sara Salazar, así como al colombiano Manuel José, quien hace años declaró ser hijo de “El Príncipe de la canción”. Juntos presentarán su espectáculo el 21 de junio en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

El concierto, que se da a poco más de cinco años del fallecimiento del cantante, servirá de inicio para la gira musical que contemplan continuar en Estados Unidos. El show ya se ha presentado en destinos como México, Colombia, Costa Rica y Argentina.

“Estamos haciendo un gran homenaje a la carrera, a la trayectoria que se ha quedado tan arraigada aquí en Puerto Rico”, expresó con entusiasmo Manuel José, quien junto con Sara se encuentra de visita promocional en Puerto Rico. “Este país ha dado también tanta gloria musical que eso nos compromete aún más a presentar un concierto con un nivel de calidad muy grande, muy exigente. Nosotros mismos estamos poniendo el punto de exigencia para que todos queden a gusto y cumplan las expectativas que tienen de escuchar cada una de estas canciones que marcaron historia, interpretadas de la mejor manera, de una manera bonita, decorosa, respetuosa y con un gran equipo de producción detrás que no está escatimando nada para brindarles la calidad que se merece”.

Sara resaltó la responsabilidad que implica complacer al público teniendo en cuenta el lugar del reconocido artista en la historia de la música. “Esperamos que podamos siempre darle honra a quien honra merece”, dijo la cantante sobre el responsable de éxitos como “Almohada”, “Lágrimas”, “Lo dudo”, “El Triste”, y “Lo pasado, pasado”, entre tantos. “Es una de las voces más icónicas de Latinoamérica. Yo creo que esa noche va a estar llena de amor, que todos estemos recordando su música, su legado. Él fue una persona que siempre dejó todo en el escenario, mucho amor, mucha paz y mucho respeto a su público, y eso es lo que estamos trayendo”. La intérprete valoró que nuevas generaciones muestren interés en su música. “Si la gente se sigue enamorando, esa música nunca va a morir, porque es una música romántica, nunca pasa de moda”, afirmó.

Manuel José abordó el compromiso que representa darle voz a tantas de sus canciones famosas. “Él dejó una huella indeleble, imborrable en el corazón de millones de personas y por eso se mantiene vivo, por eso cada vez más fuerte, más presente y cada vez se extraña más esa presencia escénica”, dijo. “Nosotros somos conscientes de que nadie llenará esos zapatos, de que nadie podrá llegar al nivel que él dejó, pero tratamos desde nuestra capacidad de rendirle el honor y el tributo que se merece con la calidad que corresponde”, prosiguió el vocalista, quien adelantó que también cada uno cantará temas de sus propios repertorios.

Fortalecen sus lazos

Sara resaltó cuánto trabajar en el proyecto ha fortalecido la conexión que comenzó hace muchos años. “Yo creo que nosotros, teniendo esa unión tan linda, ese amor por la música, por el arte y del uno al otro, nos ha unido de una manera inseparable, poder continuar cantando las canciones e, imagínate, Manuel José es un talentazo”, afirmó.

Si bien la música lo atrapó desde su niñez, Manuel José saltó a la fama por su ejecutoria en el reality “Yo me llamo”, que ganó en 2012 y que dejó establecido su talento para interpretar temas de José José. Repitió triunfante en 2015. “La música me fue llevando como por medio de un caudal, de un río del que uno no puede ir en contra. Fue todo surgiendo de forma natural. Y no he tenido ninguna formación profesional ni pedagógica”, dijo el intérprete, quien fue eje de escándalos al revelar que José José es su padre. Además, con orgullo destacó que la serie biográfica de José José, de Telemundo y Netflix (2017), lo convirtió en la voz oficial del proyecto. También, que ese mismo año Univisión lo eligió para encarnar al artista en “Crónicas de sábado”.

¿Eres hijo biológico de José José?

“Se han hablado muchas cosas de manera a veces maliciosa y tergiversada, por el afán de destruir algo que fue tan bonito. Cuando yo lo conocí a él, le expresé mi existencia, mi origen, mi verdad. Él estuvo muy contento en ese momento, asombrado también de encontrar rasgos muy parecidos, muy similares, que él mismo me lo decía y lo notaba entre su familia y mi persona, sobre todo don José Sosa Esquivel, que él me decía ‘cuando te veo a ti parece que estoy viendo a mi papá‘. Fueron sus palabras, y eso me daba también a mí como una validación emocional, sentimental, después de que pasaron casi 20 años de mi vida que nunca pude conocerlo ni estar con él, pero en ese momento me recibió con mucho amor, con mucha ternura, con mucha delicadeza. Fue un momento maravilloso que él lo supo manejar muy bien, la parte emocional nuestra, que era tan delicada en ese momento, y me brindó de puertas abiertas su corazón, y me dijo ‘vamos a tener una maravillosa relación, y no te preocupes por lo que pase mediáticamente, esto que tenemos tú y yo no lo va a borrar nadie. Entonces, son palabras que se me quedan a mí en el corazón”.

En 2011, salió a relucir que una prueba de ADN reflejó resultados negativos en término de parentesco. Manuel José reiteró que no lo necesita para vivir convencido de su lazo con el famoso artista, quien también procreó a José Joel y Marysol, producto de su pasada relación con Anel Noreña. “Más allá de esa situación que sucedió, con ese fraude, porque te lo digo, fue un fraude que nunca valida nada de lo que salió a decir mediáticamente la familia de México, de que hay un ADN y que ya se comprobó, y que no sé qué. No. Ahí no se ha comprobado nada. Ahí simplemente hicieron una jugarreta ellos allá, un pasquín que se llama TVNotas, donde se movieron dinero, se movieron influencias y trataron de dañar una relación que ya estaba escrita”, prosiguió. “Entonces, por el respeto a su memoria, por el respeto a su legado, yo he tratado de dejar ese tema ya en paz para mi reserva personal, para nuestro corazón. Sarita y yo lo sabemos perfectamente, y eso lo manejamos aquí en la privacidad. Más allá de todo eso, lo que es más evidente es lo que demuestran las cosas”.

Sara confesó que el cariño que su padre le profesó le sirvió de motivación para abrazarlo como parte de la familia. “El amor y la unión que tenemos todos es mucho más allá que una prueba”, expuso enfática. “Yo me acuerdo cuando mi papá nos habló de la posibilidad. Lo que más me encantó fue la forma en que la familia siempre abrió los brazos, al menos la familia en Estados Unidos, y nosotros dijimos, ‘sea o no sea, él es familia para nosotros porque lo amamos’. Lo amamos eternamente y de verdad creemos que Dios nos ha unido por una razón, o sea, hay ‘diosidencias’, no coincidencias, y aquí estamos de la mano juntos, yendo hacia adelante”, prosiguió sobre su reflexión. “No necesitamos nada más que eso, esa conexión que hemos hecho, y simplemente el vínculo existe y ahí está, y es lo que nosotros estamos en este momento mandando ese mensaje de unión, de fraternidad, de hermandad, de amor, porque es lo principal que queremos demostrar más allá de lo que digan, de lo que peleen, de lo que exijan, de lo que insulten, nosotros no caemos en ese juego”.

Lamentan el escándalo

La muerte de José José también levantó una serie de controversias que incluyeron denuncias y tensiones, incluyendo las relacionadas con el tema de la herencia y las regalías. Manuel José habló sobre la relación que prevalece con José Joel y Marysol. “Yo creo que es nula”, dijo luego de reír. “Más bien, no existe relación por mi parte. Esa relación nunca existió porque uno no puede tener una relación en un ambiente hostil, en un ambiente tóxico donde no crece nada positivo, donde no pueden ejercerse los valores, los valores éticos”, sostuvo pensativo. “Por mi parte, simplemente hay que pedirle a Dios perdón por estas personas, pedirles que algún día se conviertan de corazón, que vuelvan su rostro y su mirada a Dios, y que de verdad les toque el corazón y algún día puedan sentir el verdadero amor de Dios, que cambie su corazón, que cambie su odio, su ego, su rencor, y ellos son los que lidian con ese problema. Yo por lo menos no tengo ese problema, no tengo ningún rencor, no me llaman la atención, para mí son totalmente insignificantes”.

Sara coincidió en que el distanciamiento sigue presente con ambos hermanos. “Desafortunadamente, han pasado tantas cosas que no hemos hablado desde que falleció mi papá hace casi seis años. Entonces, no mantenemos comunicación ninguna. Es triste, ¿no?. Es bien triste, pero así es”. Dentro de los datos que salieron a relucir, se dijo que en el testamento José José nombró a la exesposa Anel Noreña como heredera universal. La hija menor del intérprete habló sobre cómo van los asuntos en este tema legal.

“Eso es un proceso superlargo. Siempre lo he estado diciendo a todos, que todos como que están esperando que algo pase ahora. Ellos han hecho ciertas cosas, obviamente, no de la manera correcta, pero todavía estamos en eso, con todos los abogados de parte de los dos. Pero gracias a Dios, todo tranquilo, todo va en orden, entonces es solo esperar”, manifestó con sosiego. A su vez, confesó lo que lamenta de todos los señalamientos que han surgido desde la muerte del vocalista.

“Yo creo que el tratar de hacer de algo tan difícil para la familia, tratar de usarlo para otras cosas, en vez de honrarlo y que se recordara a papá como alguien, como una persona llena de amor, que dio todo por su público, una leyenda”, dijo. “En vez, se convirtió en algo oscuro, algo que nunca pasó, ni nada estaba pasando. Era solo por noticias. Entonces es triste que eso pasó cuando de verdad nunca tenía que pasar”.

Manuel José reiteró el propósito de promover el legado del intérprete, fuera de alimentar escándalos. “Esto que hacemos, juntarnos y todo, el único propósito que tiene, que no pasa por hacerle daño a nadie, que no pasa por atacar a nadie, para que muchos que están doloridos se sientan aludidos con esta mancuerna. No. Al contrario. Nosotros estamos haciendo esto motivados por el amor, por la unión, por la fraternidad, nada más que exaltar ese legado maravilloso que tenemos, que no se puede dejar morir”.

Con muchos planes

Además del tributo al reconocido intérprete, ambos siguen trabajando en proyectos por separado. Manuel José, responsable de los álbumes “El legado”, “Herencia romántica”, y “Dos generaciones, el mismo sentimiento”, apuesta a seguir promoviendo temas inéditos.

Sara, quien hace varios años confesó que se década al “ministerio de adoración”, invierte parte de su enfoque en su entidad sin fines de lucro Majestic, que se dedica a promover la protección al planeta y a los animales, entre otros. También, confesó disfrutar su faceta como madre de Belén (7 años) y su varón Bezalel (11 meses), producto de su relación con su esposo, Yimmy Ortiz.

“Son candela”, dijo entre risas sobre los pequeños. “Pero con unas personalidades gigantescas. Ya están estudiando música. Belén ya toca el ukulele y el piano. Ya canta, ya baila, ya está estudiando teoría y solfeo. El pequeño ya está viendo interés de tocar piano”, agregó la líder y directora de adoración y alabanza en One Name Church, en Miami, Florida. “Yo feliz con lo que ellos decidan. Que sean felices y que hagan todo con su corazón”.

Los boletos para “El talento vive: un tributo a José José” están a la venta en Ticketera.