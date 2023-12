Varios medios estadounidenses confirmaron hoy la separación de la “Reina de la Navidad”, la cantante Mariah Carey de su novio Bryan Tanaka después de 7 años de romance, supuestamente porque él quería tener una familia y “ella no está ahí”.

Según Page Six, la diferencia de edad de 14 años influyó entre Mariah, de 54 años, y Bryan, de 40, ya que querían cosas diferentes.

“Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, dice la fuente.

Carey alimentó aún más las especulaciones de que la relación había terminado cuando le dijo a People a principios de este mes que había tenido un año difícil.

“He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo la cantante de “Obsessed”.

La cantante de “All I Want For Christmas Is You” había estado saliendo con su bailarín de respaldo desde 2016, pero 7 años después de su relación, todo se vino abajo, según TMZ.

Asimismo lo confirmó el medio Mail Online.

Carey comparte a los gemelos Marruecos y Monroe de 12 años con su exmarido Nick Cannon. Tanaka, por otro lado, no tiene hijos.