La reconocida banda Maroon 5 logró cautivar con su gira “Love Is Like Tour” durante la noche del domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La exitosa velada se dio tras una década sin presentarse en Puerto Rico.

Desde el inicio del concierto, la agrupación multiplatino y ganadora de tres premios Grammy “logró una conexión inmediata con el público, ofreciendo un recorrido por sus mayores éxitos que fue recibido con entusiasmo de principio a fin”, resalta el comunicado de su portavoz de prensa.

La noche inició con “Harder to Breath”, tema que alborotó de entusiasmo a los presentes. La agrupación continuó con temas como “This Love”, “Stereo Hearts” y “One More Night”, desatando emoción dentro del recinto.

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El repertorio incluyó temas icónicos como “Payphone”, “Moves Like Jagger”, “Girls Like You”, “Sugar”, “Maps” y “Animals”, “que provocaron la euforia colectiva de los asistentes, quienes corearon cada canción y se mantuvieron de pie durante toda la velada”, asevera la nota de prensa. La banda también interpretó “Lucky Strike”, “Misery”, “Makes Me Wonder” y “Sunday Memories”.

“Gracias, gracias. Ustedes han estado increíbles esta noche”, expresó el vocalista Adam Levine, quien interactuó con el público durante todo el show.

Interpretaciones de canciones como “Won’t Go Home Without You” y “Memories” sobresalieron por su carga emotiva y vibra nostálgica, mientras miles de asistentes encendieron las luces de sus teléfonos iluminando el Choliseo. Uno de los momentos más memorables de la velada fue cuando Adam Levine subió a la tarima a una fanática para acompañarlo a cantar “She Will Be Loved” mientras el resto del público se unía en coro.

El espectáculo, producido por Paco López, no solo marcó el regreso de Maroon 5 a Puerto Rico, sino que también reafirmó el vínculo de la banda con la audiencia puertorriqueña.