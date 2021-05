Llevar un mensaje de reflexión a través de muchos de sus temas se ha convertido en uno de los compromisos de la cantante puertorriqueña Melina León. Con su sencillo reciente, Predecible, repite la finalidad que va más allá de cantar solo para entretener.

La balada, que plantea la decisión de terminar una relación en la que quien ama no es valorada, intenta llevar al análisis a quien atraviesa una experiencia similar y motivar a salir de ese círculo autodestructivo.

“Habla sobre esta mujer que fue enamorada bajo engaño, y que ella hizo todo lo posible por que él la amara y estuviese con ella, pero lamentablemente su actitud, el papel que hizo al principio, de hacerse el más hombre, el más galán, al final era una persona que no la quería, que no la amaba y todo lo que estaba haciendo era predecible”, dijo sobre el sencillo que contribuyó a componer junto con Arthur Hanlon, Cynthia Bague, Larry Coll y César Sanchez.

La artista aprovechó para comentar sobre la conducta de justificar un trato despreciativo.

“Pienso que cuando tú te enamoras a ciegas dejas que te pisoteen, que te lleven hasta las piedras y no haces nada porque siempre tienes una excusa en tu mente del ‘bendito, él va a cambiar, él sufrió esto cuando chiquito, eso no fue culpa de él’. Por eso digo que tú no puedes ir arrastrando algo del pasado y repetirlo, porque si sabes que no está bien y lo repites, eso son excusas baratas para una persona que te quiera hacer daño”, expresó enfática la intérprete, quien sugiere que se busque ayuda para salir de esta dinámica.

“Si no tienes el valor, que las personas que estén en tu entorno hablen por ti y te ayuden, porque a veces uno no se atreve y opta por el silencio. Pero si veo a alguien que está siendo maltratada, se lo digo, y si no hace nada, yo voy a tomar acción”, añadió pensativa la artista, quien por años ha sido vocal en el tema de la violencia de género. De hecho, mantener la compostura al recordar lo que sufrió en su niñez de parte de un padrastro que en un principio se mostró con su madre como una pareja ideal, le resulta difícil.

“Al principio todo era peaches and cream. Yo era la más querida y nosotros éramos como los hijos de él. Pero llega el momento en que la persona que es agresor empieza a buscar la manera de tener el control de la persona y el entorno familiar y eso fue lo que pasó en mi hogar”, compartió sobre el hombre, quien es padre de su hermana menor.

“Viví la violencia en mi casa con mi mamá, así que como hija puedo hablarle a esos niños que sus padres están sufriendo ahora de eso, que nos afectamos muchísimo, porque vemos a la persona que amamos siendo maltratada”, dijo al borde del llanto al compartir el recuerdo sobre cuando vio a su padrastro apuntar con una pistola a su madre.

“Gracias a ese amor tan grande que tuve y que tengo por mi madre, ese día abrí la puerta y si no abría la puerta, mi mamá a lo mejor no estaría viva. Abrir la puerta y ver la situación hizo que esta persona saliera y quitara el arma (de fuego) de su cabeza”, añadió compungida.

La cantante apuesta a la educación en la crianza para prevenir caer en este patrón, tanto como víctima, como agresor o agresora.

“Pienso que se debe empezar desde la juventud porque los niños que viven el maltrato en su hogar, muchas veces siguen ese patrón. En mi caso y el caso de mis hermanos, no seguimos el patrón. Nos dijimos que jamás vamos a pasar eso para adelante, pero hay otras personas que repiten los patrones y por eso hay tanto maltrato”.

Por otro lado, Melina resaltó lo agradable de trabajar por primera vez con el reconocido pianista Arthur Hanlon, quien ha grabado temas con numerosos artistas latinos.

“Él es bien calladito. Es súperchulo. Es excelente pianista y le gusta mucho eso de unirse a muchos artistas”, resaltó sobre el músico, quien en abril lanzó el álbum Piano y mujer.

“Ese día que estábamos en el estudio, fue algo bien bonito y estaba elogiando mientras grababa. Para el vídeo, que fue en Miami, no tuvo ningún pero. Es un amor”.

Predecible formará parte de un EP de cinco temas que la vocalista contempla lanzar en los próximos meses, y que incluirá una versión del sencillo en promoción a ritmo de merengue.

Enamorados como el primer día

La cantante compartió lo que entiende ha contribuido a fortalecer su unión en los diez años de relación con el empresario Ernesto Martínez.

“Desde el principio hasta el día de hoy, y espero que sea así siempre, todavía sentimos este amor uno al otro”, destacó. “No hace falta un tercero para que podamos pasarla bien, que eso es importante. Tratamos de todos los días hacer algo diferente, de los fines de semana planificar cosas juntos”, añadió la cantautora, quien apostó a la comunicación y a las atenciones mutuas como elementos para mantener la llama encendida. “Sigo siendo la mujer de quien se enamoró, y hoy día para mí él sigue siendo el hombre de quien me enamoré”.

Entre sus planes profesionales, la voz de éxitos como Mujeres liberadas y Cuando una mujer adelantó que se presentará en el club nocturno Amor, en Orlando, Florida, como parte del quinto aniversario de la masacre de en la discoteca Pulse, que se cumple el mes próximo.

También, aspira a formar parte del festival de comida y música Eat to the Beat en Epcot Center, uno de los parques temáticos de Disney. “Fui la primera latina que llevaron (2019) y les gustó tanto que me volvieron a llamar para el año pasado. No se pudo, pero este año esperamos en Dios que si abre todo, vamos a estar allí”.

De otra parte, Melina confesó haber experimentado secuelas tras su recuperación del COVID-19, cuando se contagió en octubre mientras formaba parte del reality Tu cara me suena (Univision).

“Los primeros meses estaba sin aire. No podía respirar bien. La capacidad pulmonar era bien mínima. Dolores en las coyunturas, cansancio todo el tiempo”, dijo. “Ya estoy mejor. Eso sí, no puedo estar al lado de gente que fume cigarrillo porque me afecto rápido. Sufro de alergia, lo que no sufría antes. Todo el tiempo estoy congestionada”, señaló la también abuela de Manuel Andrés, de 5 años.

“Mi nieto está cada día más hablador, cariñoso. Es el amor de mi vida. Los nietos no se aman más que a los hijos. Se aman igual de intenso. Para mí él es una extensión del amor de mi vida, así que tengo dos”.