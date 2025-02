El veterano salsero Michael Stuart estrenó una nueva versión de su exitoso tema Nadie sabe, en balada y con una versión en reguetón hace más de una década. Ahora es relanzado ahora bajo el sello de Jay Records con una nueva letra, mientras conserva su estructura original. El tema está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

“Esta nueva versión de Nadie sabe la trabajamos originalmente hace unos años y se quedó como en la bóveda. Cuando comienzo a trabajar ahora con Jay Records, lo primero que hablamos fue de temas que estuvieran en archivo y, tan pronto la escuché, pensé que era la canción ideal para salir con ella porque a la gente le gustó mucho en dos ritmos distintos y fue un palo. Esta versión está bien sabrosa, hermosa la letra. Es super pegajosa, va por esa línea romántica y el arreglo tiene un swing brutal”, explicó Stuart mediante comunicación escrita, sobre el tema que fue escrito originalmente por Raúl del Sol y Yoel Henríquez.

Para el remake, el tema tiene una letra de Stuart y Aneudy “Sr. Guitarra”, quienes la trabajaron en conjunto durante los tiempos en que tuvieron que estar encerrados por la pandemia. El sencillo fue producido por Jay Lugo y estrenó con un video musical trabajado por Zack Quintana.El lanzamiento de Nadie sabe se da en el mismo mes en que el salsero cumple 30 años de carrera durante los cuales se ha destacado, además, como actor en musicales y otros proyectos. Para celebrar, tiene previsto un concierto para el cual ya se encuentra trabajando, de la mano de Jay Lugo.

“Ya Jay me tiene a palo. Soy el que estoy escribiendo y trabajando el guión de lo que quiero hacer para el concierto. Quisiera que sea algo elaborado que cubra lo que he hecho en mi vida como actor y colaboraciones con otros artistas. Quiero que sea algo diferente y único, que no se trate de presentar una simple trayectoria, que sea algo especial”, manifestó el artista sobre lo que el público puede esperar.