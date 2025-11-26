Michael Stuart presenta su tema romántico “Qué pasaría”
La letra indaga sobre si vale la pena una segunda oportunidad en la relación.
El reconocido cantante puertorriqueño Michael Stuart presenta su nuevo sencillo titulado “Qué pasaría”, una emotiva canción que explora entre dudas y recuerdos si vale la pena darle una segunda oportunidad a una relación.
El tema contó con la producción musical de Víctor Manuelle y Junito Dávila.
Con una letra escrita por Michael Stuart junto al galardonado compositor Yoel Henríquez, “Qué pasaría” fusiona elementos de salsa romántica, balada y pop latino, con una interpretación vocal íntima y emotiva, según detalle el comunicado de prensa.
“Esta canción nace de una conversación que muchas parejas han tenido en algún momento: ¿y si lo intentamos otra vez? A veces el amor regresa con nuevas preguntas… y nuevas ilusiones”, expresó Michael Stuart mediante el escrito, que elogia la labor de Víctor Manuelle y Junito Dávila en la pieza musical.
El tema está disponible en las principales plataformas digitales de música.