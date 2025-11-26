El reconocido cantante puertorriqueño Michael Stuart presenta su nuevo sencillo titulado “Qué pasaría”, una emotiva canción que explora entre dudas y recuerdos si vale la pena darle una segunda oportunidad a una relación.

El tema contó con la producción musical de Víctor Manuelle y Junito Dávila.

Con una letra escrita por Michael Stuart junto al galardonado compositor Yoel Henríquez, “Qué pasaría” fusiona elementos de salsa romántica, balada y pop latino, con una interpretación vocal íntima y emotiva, según detalle el comunicado de prensa.

“Esta canción nace de una conversación que muchas parejas han tenido en algún momento: ¿y si lo intentamos otra vez? A veces el amor regresa con nuevas preguntas… y nuevas ilusiones”, expresó Michael Stuart mediante el escrito, que elogia la labor de Víctor Manuelle y Junito Dávila en la pieza musical.

El tema está disponible en las principales plataformas digitales de música.