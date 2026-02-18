La cantante Miley Cyrus se reencontrará con la figura que la lanzó al estrellato para conmemorar el 20 aniversario de la icónica serie infantil "Hannah Montana" en un programa especial que se trasmitirá el próximo 24 de marzo por Disney+.

Según la agencia de noticias EFE, la empresa Disney lanzó un comunicado de prensa en donde reveló que el especial de aniversario incluirá una entrevista con Cyrus, responsable de darle vida a Miley Stewart, la adolescente que vivió una doble vida como estudiante y una estrella de música pop, presentada por Alex Cooper.

PUBLICIDAD

“Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20 aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo en @DisneyPlus”, escribió la intérprete de Wrecking Ball en sus redes sociales, recibiendo halagos de otras estrellas como Kylie Minogue, y hasta Tokischa.

La conversación con la estrella busca ser una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop, y el impacto que la serie y el personaje tuvo con fanáticos de todas parte del mundo. Igualmente, la audiencia podrá disfrutar de imágenes de archivo inéditas, que transmitió la serie de marzo del 2006 a enero de 2011, destacó Disney.

El público también viajará al pasado a traves de algunos de los escenarios más memorables de la serie, como la sala de la casa de la familia Stewart, y el legendario clóset de Hannah Montana.

“Habrá también algunas anotaciones familiares que volverán a la luz pública”, afirmó, además, el comunicado.

Cyrus, por su lado, sostuvo que “Hannah Montana” siempre será parte de su vida. “Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, indicó Cyrus, en declaraciones escritas.

Destacó, además, que el hecho de que la serie siga significando tanto para la audiencia después de tantos años “es algo de lo que estoy muy orgullosa”.

“Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”, afirmó la premiada cantante, compositora, actriz y productora, de 33 años.

PUBLICIDAD

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, señaló por su parte que la serie infantil abrió las puertas de muchas personas “para soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos, por lo que su legado sigue brillando a través de las generaciones”.

“Colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans, quienes siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años”, afirmó.

A partir del 19 de febrero, Disney confirmó que habrá transmisión ininterrumpida de las cuatro temporadas de ‘Hannah Montana’, ‘Hannah Montana: La Película’ y ‘Hannah Montana y Miley Cyrus: El Concierto Lo Mejor de Ambos Mundos’.