La intérprete y compositora Miley Cyrus contrajo matrimonio este sábado con el también músico Maxx Morando, durante una ceremonia en Palm Springs, California.

Según varios informes de prensa, entre ellos Vogue y People, la boda se celebró en una propiedad privada que perteneció anteriormente al legendario cantante Frank Sinatra.

La pareja, Cyrus de 33 años y Morando, baterista de la banda Liily, de 28, se casaron luego de unos cinco años de relación y cerca de un año después de comprometerse en Japón.

La historia de amor entre Miley y Maxx comenzó en 2021, cuando amigos en común los presentaron en una cita a ciegas.

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La ceremonia al aire libre se llevó a cabo junto a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas y velas. La ofició Wayne Coyne, vocalista de la banda The Flaming Lips. Antes de los votos matrimoniales se escuchó la canción “Love Is Like a Butterfly”, de Dolly Parton.

Para ese momento inolvidable, Cyrus lució un vestido largo de seda o satén blanco, con mangas largas, un pronunciado escote en la espalda y una larga cola. Morando vistió un esmoquin negro.

11 Fotos La estrella del pop Miley Cyrus recibió una estrella que "representa la inmortalidad" de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la reputada diseñadora de moda Donatella Versace.

Entre los invitados asistieron familiares y amigos cercanos, entre ellos Tish Cyrus, madre de Miley, acompañada de su esposo, Dominic Purcell; Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, junto a su novia, Elizabeth Hurley, y el hijo de esta, Damian; y Noah Cyrus, hermana de Miley.

Para Cyrus este sería su segundo matrimonio. En 2018 se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, pero la unión duró menos de un año. En agosto de 2019, y entre fuertes rumores de infidelidad, la pareja anunció su separación.