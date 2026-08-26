“Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”.

Así se manifestó la cantante Miley Cyrus, quien escribió honró la memoria de su madrina, Dolly Parton, quien falleció ayer, martes, a los 80 años.

Cyrus fue una de las estrellas que acudió a las redes sociales para lamentar la pérdida de la “Reina del Country” que pereció tras una “breve lucha” contra el cáncer. En el caso de Cyrus, ella recordó a la cantautora y filántropa como una “tía” con quien compartió sus “momentos más sagrados” en privado.

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“El sentimiento de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán ahí, detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones”, expresó la artista, quien asegura que lo más que hubiera querido la intérprete de “9 to 5″ era que “sintiera” su pérdida, que “escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante y me mantuviera fuerte”.

“Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre la música y la metamorfosis. 🦋“, apuntaló la estadounidense.

La relación entre Cyrus y Parton va más allá de lo artístico, dado que la misma Parton reveló en entrevista para “Good Morning America” que fue el padre de la intérprete de “Hannah Montana”, el también cantante Billy Ray Cyrus, quien le pidió que ella fuese la madrina de la ahora estrella pop de 33 años.

Las artistas se destacaron también por interpretar juntas en los escenarios éxitos como “Jolene”, “Wrecking Ball” y “I Will Always Love You” tanto en especiales televisivos del 4 de julio, Navidad y Despedida de Año.

“Siempre la amaré y querré hacer que se sienta orgullosa. Se me rompe el corazón por el mundo, su familia y sus amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en esta pérdida y la veremos en todas las cosas más hermosas. 💖“, sostuvo.