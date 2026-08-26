La gobernadora Jenniffer González anunció que concederá un día de duelo por el fallecimiento de la leyenda de la música country Dolly Parton.

La artista murió el martes 25 de agosto a los 80 años luego de una breve batalla contra el cáncer.

Según la información difundida por su familia, la intérprete de “Jolene” y “I Will Always Love You” falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, acompañada por sus seres queridos.

Hasta el día de su muerte, Parton nunca reveló públicamente que padecía cáncer. Días antes, había hablado de varios problemas de salud y reconoció que había descuidado su bienestar mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien falleció en 2025.

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24 Fotos La cantante, actriz, autora, filántropa y empresaria de parques temáticos murió hoy a los 80 años.

En declaraciones escritas, González indicó que “ante el fallecimiento de la estrella Dolly Parton, el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump ha ordenado que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta durante una semana a partir de hoy”.

A raíz de este decreto, la primera ejecutiva instruyó que se observe un día de duelo este jueves 27 de agosto, “cuando en todas las instalaciones públicas las banderas deberán ondear a media asta”.

La mandataria, que está de viaje con funcionarios de su gabinete económico en Nueva York, asegura que envió sus condolencias a familiares, amigos y fanáticos de la cantante, actriz, empresaria y filántropa.