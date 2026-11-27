El cariño del público boricua es una de las experiencias que más disfruta la galardonada cantante Milly Quezada con cada visita a Puerto Rico. Este fin de semana tendrá la oportunidad de sentirlo una vez más con su presentación en el encendido navideño de Mayagüez.

La reconocida merenguera, quien por más de cuatro décadas ha labrado una trayectoria de éxitos, confesó la ilusión que le provoca regresar a una tierra que fue cómplice de su ascenso musical desde sus orígenes.

“A través de los años y en la década de los setenta, de los ochenta, nosotros íbamos como Milly, Jocelyn y Los Vecinos, y fuimos cultivando una fanaticada que con el tiempo se ha convertido prácticamente en familia”, dijo a Primera Hora la voz de clásicos como “Para darte mi vida”, “Entre tu cuerpo y el mío” y “Toma mi vida”, entre tantos.

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La intérprete forma parte del catálogo de artistas que cantará este sábado, 28 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez.

Para la ganadora de varios premios Latin Grammy, la sencillez es uno de los atributos a los que se aferra más allá de reconocimientos internacionales.

“Cuando mi hermana Jocelyn y yo éramos parte de la orquesta con mis hermanos, Milly, Jocelyn y Los Vecinos, nosotros teníamos ese trato de ‘acuérdate que si me ves a mí con ínfulas de grandeza, acuérdame aterrizar y poner los pies sobre la tierra’, y viceversa”, sostuvo sobre su prioridad para mantenerse con humildad.

“Jocelyn estuvo conmigo 15 años y era una de las cosas que compartíamos y de la que nos cuidábamos, al grado de que hasta este momento de la vida yo soy una de las sorprendidas de contar con una fanaticada internacional que a lo largo de la popularidad del merengue a nivel internacional, me mantienen en ese lugar especial y yo lo agradezco”, afirmó la artista, quien inició su carrera como solista a finales de los noventa.

Mucho sabor musical

Para la velada musical en Mayagüez, que será libre de costo, Milly Quezada apostará a su jovialidad y el sabor rítmico de su repertorio para provocar un encuentro memorable.

“Sabrás el vacilón que vamos a tener, porque tengo una orquesta bajo la dirección de Víctor Rodríguez, un trombonista puertorriqueño excelentísimo. Y una orquesta de músicos puertorriqueños que me acompañan, que son la maravilla del siglo”, sostuvo con énfasis.

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La interacción con la fanaticada la abrazará como de costumbre, más allá de solo complacer con sus canciones. “Con el respeto que el público se merece, es una oportunidad que me da la vida, que me da el talento que Dios me ha dado, para cantar y contar y hacer chistes y me pongo a hacerles anécdotas”.

La ilusión de la época festiva se sumará a su repertorio. “Ahora con esto de las navidades se añade ponerlos a cantar y ponerlos a bailar con villancicos y nos fuimos con las improvisaciones y demás. Es fascinante lo que le llevamos a Mayagüez este próximo sábado”, puntualizó, y confesó que no faltará una de las canciones más solicitadas en sus shows.

“Yo perdí la cuenta de cuántas veces he tenido que cantar ‘Volvió Juanita’. Es un tema que se dice, los medios y la industria, que es propiamente navideño, pero no habla de Navidad más que cuando dicen ‘saquen el lechón, saquen los pasteles’. Me lo piden mucho”, aseveró con entusiasmo.

El evento de este sábado contará con shows del cantautor puertorriqueño José Nogueras y del salsero puertorriqueño Víctor Manuelle.

Las festividades se extenderán hasta el 3 de enero de 2027 y contarán con presentaciones en vivo. También, el público podrá disfrutar de kioscos, artesanos y una pista de patinaje sobre hielo sintético en las inmediaciones de la Plaza Colón.