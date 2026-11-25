“¡Gracias, Señor!”. Eso fue lo que expresó la periodista Azyadeth Vélez Candelario al revelar que su papá, el cantautor puertorriqueño Alfonso Vélez “El Fuá”, recibió hoy, miércoles, el alta médica.

En su cuenta de Facebook, la comunicadora compartió la buena noticia con sus seguidores e hizo alusión a la reciente celebración en el país tras la modelo y profesional de la salud mental Jennifer Barreto conquistar la sexta corona para la Isla del Encanto en Miss Universe.

“Les tengo otra buena noticia para que sigan celebrando: ¡Por fin dieron de alta a Papi Alfonso Vélez - El Fuá! ¡Gracias, Señor!”, manifestó Vélez Candelario, provocando que decenas de seguidores le desearan al intérprete una pronta recuperación para que pueda regresar a los escenarios.

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El cantante y compositor añasqueño había sido operado de emergencia el pasado viernes y permaneció recluido en el Hospital Perea de Mayagüez.

La emergencia médica obligó a que el municipio de Añasco cancelara la participación del artista en el Encendido Navideño que estaba pautado para la noche de ese viernes.

Esta es la segunda temporada navideña consecutiva en la que el intérprete de clásicos como “El Jolgorio” y “La Luz” enfrenta quebrantos de salud. El año pasado sufrió un broncoespasmo en su pulmón derecho que lo llevó a ser hospitalizado a mediados de diciembre.

Alfonso Vélez "El Fua" fue invitado a la octava función de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

En esta ocasión, su familia no precisó la condición médica que motivó la intervención quirúrgica al artista, de 87 años.

El viernes pasado, Vélez Candelario había comunicado en sus redes sociales que “Papi, Alfonso Vélez - El Fuá, se encuentra recuperándose de una cirugía de emergencia que le llevaron a cabo hoy. Por tal razón, no se podrá presentar esta noche en el Encendido del Gobierno Municipal de Añasco”, al tiempo que pidió oraciones al pueblo por su pronto restablecimiento.

Tras confirmar su salida del hospital, la comunicadora extendió su agradecimiento al equipo médico que lo atendió.

“El agradecimiento también se extiende al doctor Sigfredo Acarón, su médico de cabecera, quien ha sido pieza fundamental para que papi continúe en franca mejoría; al cirujano Juan Díaz Troche, quien de inmediato contestó afirmativamente para operar a Papi; y a todo el personal del Hospital Perea de Mayagüez, quienes se han desbordado en atenciones con nosotros. Por supuesto, a ustedes, sus fans, nuestras infinitas gracias por todo el cariño que siempre le han demostrado a papi”, manifestó.

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Trayectoria y regreso a los escenarios

Este quebranto de salud ocurrió en momentos en que Vélez promocionaba su nueva producción discográfica navideña, “Con Música Alegre”, en la que participa Víctor Manuelle, el “Sonero de la Juventud”.

Nacido el 30 de septiembre de 1939 en Añasco, al intérprete se le conoce también como “El Jibarito de Añasco”, apodo con el que fue bautizado en la década de 1960 durante los inicios de su carrera artística en Nueva York.

Asimismo, el público lo llama “El Fuá” debido a su tema más solicitado, “La Luz”, cuyo coro popularizó el icónico grito: “Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa, ¡fuá!, y me la apagaba, y venía la brisa, ¡fuá!, y me la apagaba”.

De hecho, el artista afirmó anteriormente a Primera Hora que no puede despedirse de ningún espectáculo sin interpretar ese éxito, que escribió en 1972 y grabó en 1973 bajo el sello Velvet.

En julio de 2025, Vélez fue invitado especial en la residencia artística de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “El Choliseo”, donde puso a corear al público con su emblemático tema.