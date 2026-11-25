¡Tenemos una nueva reina!

La puertorriqueña Jennifer Barreto se alzó con la corona en el certamen Miss Universe 2026, que esta noche celebró su edición número 75 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esta es la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico.

La nueva reina hizo historia al convertirse en la primera delegada madre y casada en ganar el cetro internacional.

República Dominicana, Melissa Núñez, quedó como primera finalista.

Miss Venezuela, Clara Vegas, se alzó como segunda finalista, mientras que Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski, logró ser tercera, y Nueva Zelanda, Georgia Waddington, cuarta finalista.

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La nueva Miss Universe prevaleció ante la pregunta final: ¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?

“Creo que el mundo necesita líderes que tengan un propósito claro y que asuman su responsabilidad”, inició su respuesta. “Vivimos en un mundo que a menudo juzgamos y cuestionamos, pero está en manos de nuestros líderes dar un paso al frente, marcar el camino y establecer los estándares. Como alguien que aspira a ser líder, espero poder crear un impacto duradero escuchando las necesidades de la comunidad. Cuando escuchamos esas necesidades y ajustamos nuestras estrategias para prevenir comportamientos perjudiciales en función de ellas, es entonces cuando se produce un verdadero impacto”, concluyó con gran asomo de confianza.

Brilló en cada avance a la final

Al llamado de las Top 12 se sumaron Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

En esta ronda las candidatas lucieron su vestido de gala. Miss Puerto Rico 2026 impresionó con una creación del diseñador Luis Antonio. Jennifer Barreto desfiló con un vestido blanco “halter” con tonalidades plateadas, de escote profundo, espalda descubierta y falda corte sirena. La prenda de vestir acentuó su estilizada silueta. La soberana había adelantado la intención de rendir homenaje, con su selección, a las cinco reinas boricuas que han ganado Miss Universe.

Al cuadro de las 30 finalistas también lograron entrar Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Netherlands, Turks and Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.

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La animación del certamen estuvo a cargo del actor Mario López y de R’Bonney Gabriel, Miss Universe 2022. La boricua Dayanara Torres, Miss Universe 1993, y la presentadora Zuri Hall estuvieron a cargo de los comentarios tras bastidores en la transmisión oficial.

El jurado estuvo compuesto por Vicki Vlahos, diseñadora de moda y empresaria de Sydney; María Yanez, empresaria venezonala; Tristan Schukraft, filántropo y emprendedor estadounidense en salud y hostelería; Taty Guiribitey, empresaria, influencer y CEO de la organización sin fines de lucro Guiribitey Family Foundation; Fadil Berisha, fotógrafo de moda y belleza; Águeda López, modelo y empresaria; Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 de Dinamarca; Signe Zeikate, economista y exprimera dama de Costa Rica entre 2022 y 2026; y Joyce Giraud, actriz, filántropa y Miss Puerto Rico 1998.

Las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones protagonizaron el espectáculo de apertura con la canción original “Somos fuerza, somos voz”. Las intérpretes aparecieron sobre una tarima flotante. Acompañadas de vejigantes y pleneros, las delegadas desfilaron por el escenario.

Entre las referencias a Puerto Rico a lo largo del certamen se incluyó el escenario inspirado en El Yunque durante el desfile en traje de baño, con gráficas de cascada y la recreación de veredas, además de talentos con indumentaria de plantas y flores. Para este momento, Jennifer Barreto optó por un traje de baño lila de dos piezas con incrustaciones en tonos metálicos. La soberana se desplazó con gracia, jovialidad y coquetería. Su conexión con las cámaras reiteró su dominio escénico.

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Para el desfile en vestido de gala, el escenario presumió gráficas de las emblemáticas garitas del Viejo San Juan.

La nueva reina recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universe 2025.

La gala cerró la jornada que comenzó de manera oficial el 11 de noviembre con la actividad de bienvenida para las delegadas, celebrado en Aguadilla.

Lo dio todo

A lo largo de los diversos eventos del certamen, la soberana de 5 pies y 11 pulgadas logró sobresalir por su proyección en el escenario, su simpatía y su dominio en pasarela, además de su belleza.

La isabelina, quien cuenta con un bachillerato en psicología investigativa y dos maestrías en psicología y trabajo social clínico, también se destacó como embajadora en los diversos eventos con las reinas de belleza, con experiencias que abarcaron vivencias turísticas, culturales y de labor social.

Su pasarela durante la Competencia Preliminar se convirtió en una de las de mayor imponencia. Barreto logró cautivar con un vestido blanco de escote profundo y corte sirena. Desde su asomo al escenario, oculta bajo una vistosa capa, la puertorriqueña deslumbró con el atuendo denominado “Cisne Blanco”, de la firma tailandesa Gl Garlate Design.

En la categoría de traje de baño, en la que desfiló con un conjunto de dos piezas en azul, Jennifer Barreto sobresalió por una proyección con fluidez, jovialidad y dinamismo.

La beldad también deslumbró durante la Competencia de Traje Típico con la colorida pieza “Moriviví: Renacer Borincano”, del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, que se inspiró en la resiliencia, sensibilidad y fortaleza que distinguen al pueblo puertorriqueño.

Miss Universe Puerto Rico 2026 es madre de Penélope, de 7 años. Ha trabajado desde 2021 como empleada civil para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, como especialista en prevención. También ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.