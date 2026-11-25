Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, adelantó a través de sus redes sociales que el vestido con el que desfilará esta noche en la gala final está inspirado en cada una de las sobernas puertorriqueñas que han ganado el cetro internacional.

La reina de belleza compartió publicaciones en sus redes sociales retratos en dibujo de cada una: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Edgar Ramos, stylist de Miss Universe Puerto Rico, confirmó el anuncio en la antesala de WapaTV.

“Cada una de nuestras reinas universales me dejó algo que hoy llevaré puesto. Elegancia, delicadeza, majestuosidad, carisma y Magnetismo”, publicó la reina de belleza. “Esta noche desfilo con ustedes. Con su legado, con su valentía y con todo lo que abrieron para que otras pudiéramos soñar”, concluyó en su emotivo mensaje.

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La gala final de la edición número 75 del certamen de Miss Universe se celebrará esta noche a partir de las 9:00 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El evento se transmitirá por WapaTV.

La boricua competirá entre 116 participantes y apostará a seguir brillando en la ilusión por ganar un nuevo cetro para su tierra natal.

Su desempeño en los eventos más importantes la coloca entre las favoritas. Con su pasarela durante la Competencia Preliminar, en la que cautivó con un vestido blanco de escote profundo y corte sirena, logró deslumbrar con el atuendo denominado “Cisne Blanco”, de la firma tailandesa Gl Garlate Design.