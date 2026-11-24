El universo tendrá hoy una nueva reina.

La edición número 75 del certamen de Miss Universe llegará a su momento culminante con la gala final que esta noche se celebrará a partir de las 9:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El evento se transmitirá por WapaTV.

El encuentro culminará una jornada que comenzó de manera oficial el 11 de noviembre con la actividad de bienvenida para las delegadas, y que se realizó en Aguadilla.

La animación del certamen estará a cargo del actor Mario López y de R’Bonney Gabriel, Miss Universe 2022. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, entregará la corona a la nueva soberana.

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8 Fotos Miss Universe Puerto Rico 2026 logró cautivar con su proyección durante la competencia preliminar del certamen internacional.

La puertorriqueña Jennifer Barreto, quien compite entre 116 participantes, apostará a seguir brillando en la ilusión por ganar un nuevo cetro para su tierra natal.

La soberana de 5 pies y 11 pulgadas ha figurado entre las favoritas de expertos en certámenes de belleza por su proyección en el escenario, su simpatía y su dominio en pasarela, además de su belleza.

La isabelina también se ha destacado en su rol de embajadora en las diversas jornadas de las reinas de belleza, con experiencias que han abarcado vivencias turísticas, culturales y de labor social.

116 Fotos Este año muchas aspirantes lucen cuerpos tonificados y buenas figuras.

Entre los momentos que ha apropiado nuestra soberana se incluye su pasarela durante la competencia preliminar, en la que cautivó con un vestido blanco de escote profundo y corte sirena. La puertorriqueña deslumbró desde su asomo al escenario, oculta bajo una vistosa capa. El atuendo, denominado “Cisne Blanco”, es de la firma tailandesa Gl Garlate Design.

En la categoría de traje de baño, la beldad desfiló con un conjunto de dos piezas en azul con toques metálicos. Su proyección sobresalió por su fluidez, dinamismo y carisma.

Barreto también deslumbró durante la Competencia de Traje Típico con la pieza “Moriviví: Renacer Borincano”, del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, que se inspiró en la resiliencia, sensibilidad y fortaleza que distinguen al pueblo puertorriqueño.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, con su traje nacional de la planta moriviví. ( Suministrada )

En una de las entrevistas recientes con Primera Hora, la soberana boricua confesó sentirse confiada en que dejará una gran huella con su desempeño en la gala final. “El trabajo ha sido arduo y se ha visto mi evolución, y yo estoy lista para que el universo entero lo vea”, afirmó.

Se trata de la cuarta vez que Puerto Rico figura como sede de Miss Universe. La primera vez fue en 1972, seguido de 2001 (cuando ganó la puertorriqueña Denise Quiñones) y 2002.