Vítores, aplausos y mucha alegría. Así transcurrió la competencia preliminar de Miss Universe 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, el domingo en la noche.

Vamos directo. Luego del desempeño de anoche, quienes deben estar en la lista de las 30 semifinalistas -en orden al azar- son sin dudas: Jennifer Barreto, Puerto Rico; Clara Vegas, Venezuela; Garance Authié, Francia; Melissa Núñez, República Dominicana; María Alejandra López, Colombia; Jasmine Blandford, Nicaragua; Jessi Kalambayi, República Democrática del Congo; Luren Márquez, Perú; Sarrah Brahmi, Tunisia; Bea Millán, Filipinas, así como Chile, Dominga López.

Estos países los incluyo basada en la presentación, los aplausos de la gente y la imagen proyectada de cada una.

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Las chicas desfilaron por orden alfabético y la algarabía comenzó con Brasil una que últimamente ha despuntado como una de las favoritas de Puerto Rico

Luego llegaron en grupo Miss Chile, muy aplaudida; Miss Colombia, Miss Costa Rica, Miss Cuba y Miss Curazao. El público no paraba de gritar a sus favoritas. República Dominicana, México y Nueva Zelanda también fueron favorecidas por la audiencia.

Otras muy destacadas resultaron Miss Nicaragua y Miss Filipinas, que alborotó el gallinero. Pero cuando anunciaron a Puerto Rico, la mayoría de la gente se puso de pie para darle un gran aplauso a una chica que nos ha representado tan dignamente.

La chica de Serbia se veía espectacular y es de esas candidatas que usted no ve bien y hasta que llega la preliminar. Y eso pasó con ella.

La llegada de Miss Venezuela al escenario parecía que era otra hija más de esta patria y no sé si es por la situación de los terremotos, pero la realidad es que es de las pocas venezolanas que este país acoge desde su llegada y no hay resentimientos.

La chica de Rumania despuntó la noche de la preliminar y, aunque es un poquito tímida, su pasarela en traje de baño mató a dos o tres.

Nueva Zelanda no impactó como en días anteriores. Aunque tuvo muchos aplausos, no brilló como esperaba después de haberla visto en diversas pasarelas. Creo que perdió el momento de decir “¡Aquí estoy!”.

Y llegamos a Garance Authié, Miss Francia. Si me hubiesen dicho que tenía un ligamento roto en la rodilla, definitivamente, no lo creía. Caminó como lo ha hecho en todo el concurso: con tranquilidad y con paso de reina.

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Hay que decir que con su empuje y los buenos médicos de Puerto Rico que la atendieron, parecía como que nunca había tenido un ligamento con problemas. Ujum

Ya falta menos para la final, pero por lo que veo hay tres que deben estar en la final final.

¿Qué se cuenta en los pasillos?

Que Puerto Rico tiene una niña de 9 años y que eso sería impedimento para ser Miss Universe, pues ¿quién cuidara de ella? Umm.

Otro comentario es que Colombia se ha hecho de todo, pues con 32 años parece de 25.

¡Ah! y que Francia tiene la corona puesta, pues el presidente de Miss Universe tiene la franquicia del Miss Francia y que lo del ligamento era para ponerla a descansar. Umm

Se dice que de seguro Costa Rica entra en las 10, pues serán la sede el próximo año del Miss Universo..

Que la actual Miss Universe Fatima Bosch no es la más agradable del mundo y se porta como monedita de oro con la gente. A mí, plin.

Puerto Rico, Venezuela y Francia: Si ese es el cuadro final, el país estará contento, pero si no ya escucharemos los mensajes de “comprado, robado” y otras cosas más.

Que gane la mejor en buena lid, pues aquí no hay los Nawat de la vida que formen ple-plés y mucho menos ejecutivos que señalen a la ganadora. Por el bien del concurso, que todo sea limpio. Eso es lo menos que esperamos.

¡Ah! y Miss Universe ha dejado más dinero en Puerto Rico que los $5 millones pagados a Lionel Messi por 45 minutos. Yes.