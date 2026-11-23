Vestida de blanco y con seguridad plena, Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, logró impresionar durante la pasarela de la competencia preliminar que se realizó la noche del domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La prenda de vestir cautivó miradas por su confección y delicadeza. Pero ¿sabes cuál es el significado detrás del traje de gala?

La delicada pieza, denominada “Cisne Blanco”, es un vestido de corte sirena de la firma tailandesa Gl Garlate Design.

“La tela blanca de acabado líquido refleja la luz con cada paso. El escote profundo en V está enmarcado por pliegues que se elevan hacia un hombro, mientras el drapeado cruza la cintura en diagonal y se abre en una falda de paneles superpuestos que termina en una cola”, detalla el comunicado de prensa compartido a este medio.

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Uno de los elementos que más cautivó del asomo de Jennifer al escenario, fue permanecer por unos segundos oculta bajo una gran capa blanca de la que se desprendió para dejarla atrás.

La pieza fue confeccionada “de tela liviana con paneles de distintos largos que cubrían el vestido desde los hombros hasta el piso”, detalla la nota escrita.

La beldad boricua, quien optó por un arreglo de cabello suelto dividido hacia el lado, con ondas suaves, sobresalió entre las 116 delegadas que aspiran al cetro de Miss Universe este martes.

Los nombres de las delegadas que clasifiquen como semifinalistas se anunciarán durante la gala final, que será este martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión será de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. y se podrá ver a través de WapaTV.