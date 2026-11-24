A horas de que se elija a la próxima Miss Universe, la reina boricua Jennifer Barreto emitió un mensaje al pueblo.

En esencia, expuso que ha realizado todo su esfuerzo para intentar llevarse la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico, en la edición número 75, la cual se realiza esta noche desde el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en Hato Rey.

“Lo he dado todo”, aseguró en un mensaje publicado en las redes sociales.

Además, destacó que “mi mayor ilusión es hacer vibrar a Puerto Rico y al mundo entero”.

Aquí el mensaje completo de la Miss Puerto Rico Universe:

“Lo más honesto de mí en Miss Universe…

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No puedo creer que ya llegó esta noche.

Hubo madrugadas, cansancio, aprendizaje, risas y más. Lo he dado todo: con amor, con el orgullo de reconocer mi trabajo y con la humildad de saber que nada se logra sola.

Cuando se enciendan las luces del escenario universal, voy a cerrar los ojos un segundo y los voy a ver a ustedes: a mi familia, a mi equipo, a cada persona que me escribió, que oró por mí y que creyó en mí cuando yo misma dudaba.

Hoy cada paso es de ustedes. Mi mayor ilusión es hacer vibrar a Puerto Rico y al mundo entero.

Sus oraciones y bendiciones me acompañan.

Los amo, Jennifer"

8 Fotos Miss Universe Puerto Rico 2026 logró cautivar con su proyección durante la competencia preliminar del certamen internacional.



