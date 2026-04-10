Afrika Bambaata, conocido como el ‘padrino del hip-hop, ha fallecido a los 67 años en Pensilvania por complicaciones relacionadas con el cáncer que padecía, según informó en un comunicado su amigo y también músico Mickey Bentson.

El cantante falleció el jueves mientras dormía, precisa el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de Bentson, que aseguró que “gracias a su visión, liderazgo y compromiso inquebrantable, ayudó a transformar el hip hop en una poderosa fuerza de expresión, construcción de comunidad y cambio social”.

Fundador en 1976 de Universal Zulu Nation, como alternativa pacífica a las bandas callejeras que dominaban Nueva York en aquella época, sin embargo Bambaatta recibió en los últimos años por una docena de acusaciones de abuso sexual cuando el cantante era el líder de esa organización.

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Las acusaciones comenzaron en 2016 y, aunque en algunos casos las supuestas víctimas se retractaron, hubo un caso que llegó a los tribunales y en 2025 se declaró culpable en rebeldía a Bambaatta por abusar sexualmente de un niño de 12 años durante cuatro años.

Estos hechos empañaron la brillante carrera musical de Bambaataa, nacido como Lance Taylor en el Bronx neoyorquino en 1957 y reconocido como influencia importante por las generaciones posteriores de músicos de hip-hop y rap.

“Al reflexionar sobre su vida y sus contribuciones, reconocemos que su legado está permanentemente arraigado en la historia del Hip Hop y seguirá resonando por muchos años”, resaltó Bentson en el comunicado, firmado conjuntamente con otros miembros destacados de la Universal Zulu Nation.

Esta organización fue fundada por Bambaataa tras abandonar los Black Spades, una conocida banda callejera del Bronx.

En aquella época realizó su primera viaje a África y eso cambió su visión del mundo. A su regreso decidió que era el momento de abandonar las peleas con otras bandas y de dedicarse a la música.

Fue entonces cuando cambió su nombre por Afrika Bambaata y a finales de los setenta comenzó a organizar fiestas en las que actuaba como dj, principalmente música del emergente movimiento del hip-hop.

En 1982 lanzó el tema ‘Planet Rock’, inspirado en el grupo alemán Kraftwerk y que se considera uno de los trabajos más influyentes del hip-hop, con una original combinación de música electrónica y de baile.

Otros de sus trabajos más destacados son ‘Looking for the Perfect Beat’ (1983) y ‘Unity’ (1984), junto a James Brown.

En 1985 participó en el álbum ‘Sun City’, en contra del apartheid, junto a músicos como Bruce Sprigsnteen, Bono, Joey Ramone o Lou Reed.