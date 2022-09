Las nuevas fechas de los conciertos de Myke Towers pospuestos a causa del huracán Fiona, programados originalmente para el 17 y el 18 de septiembre, serán el martes 27 y miércoles 28 de septiembre.

Como muestra de solidaridad por los damnificados tras el impacto del huracán Fiona por el Caribe, el artista urbano anunció que donará $75,000 de cada uno de sus conciertos, para un total de $150,000.

Junto con su equipo de trabajo, el rapero coordina la entrega de fondos a los más impactados por el fenómeno natural.

" Visite el pueblo de Salinas es difícil explicar cuanto sentimiento me provocó ver tanta familia con necesidades, yo he sido bendecido esta tierra me ha regalado ver hecho realidad mi sueño y yo haré lo más que pueda para ayudar y estar con mi gente. Tenemos que dejar a un lado todo y como lideres del movimiento musical más escuchado alrededor del mundo unir fuerzas y colaborar para levantar a Puerto Rico”, expresó Myke Towers mediante comunicado de prensa.

El novel artista urbano, quien debutó exitosamente el pasado 16 de septiembre en su primera de tres presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, logró cautivar a sus fanáticos con un millonario y majestuoso espectáculo.

El intérprete de “Diosa” parte a cumplir con presentaciones en Chile y Paraguay y regresará a Puerto Rico para continuar con su compromiso con el pueblo.