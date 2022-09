Diversas figuras de la clase artística, entre ellas, del género urbano, se han movilizado en los días recientes para tender la mano en diversas comunidades afectadas por la crisis que atraviesa Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona.

Conscientes de la necesidad del pueblo, y haciendo a un lado la espera por la respuesta que debe llegar del gobierno central y los municipios, exponentes urbanos como Myke Towers y Lunay visitaron el miércoles comunidades de Salinas para llevar suministros de primera necesidad e, incluso, generadores eléctricos.

A su vez, Towers anunció hoy que donará $75 mil de cada uno de los dos conciertos que realizará el 27 y 28 de septiembre, pautados originalmente para el fin de semana en que ocurrió el evento atmosférico. Con su gesto, donará un total de $150 mil. “Visite el pueblo de Salinas es difícil explicar cuanto sentimiento me provocó ver tanta familia con necesidades, yo he sido bendecido esta tierra me ha regalado ver hecho realidad mi sueño y yo haré lo más que pueda para ayudar y estar con mi gente. Tenemos que dejar a un lado todo y como lideres del movimiento musical más escuchado alrededor del mundo unir fuerzas y colaborar para levantar a Puerto Rico”, expresó Myke Towers mediante declaraciones escritas.

El rapero Tempo, en la cuenta de Facebook bajo su nombre David Sánchez Badillo, escribió hace cuatro días: “Mi corazón está con ustedes! Siento el desespero al igual que todos los que en este momento estamos fuera de la isla! Acabo de hablar con nuestro alcalde y su oficina! Vamos a sacar el Leon que tenemos y nos caracteriza al pueblo Ponceño! Cuenten conmigo”. Una fuente aseguró a este medio que el artista urbano ha cumplido su palabra en la gesta de ayudar.

Del mismo modo, otra fuente reveló a Primera Hora que artistas como Bryant Myers, Ken-Y y RKM han contribuido de manera anónima y han enviado ayuda a áreas de Cayey, Adjuntas y Salinas, con suministros y artículos de higiene personal y ropa, entre otros. “Van a continuar con la ayuda. Están pidiendo que se les deje saber qué más necesitan y dónde, para llevar lo necesario”.

El pasado miércoles, el empresario y reguetonero Wisin y el productor Paco López sorprendieron a Gabriela Colón Arzola, la madre de dos niños que tuvo que salir corriendo de su casa en medio del azote del huracán porque su casa se inundó en el barrio Honduras de Cidra. Ambos le llevaron artículos de primera necesidad. El intérprete se comprometió a proveerle más ayuda a ellos y a sus vecinos.

Fundación Mochileando 100x35 entrega suministros

Por otro lado, la Fundación Mochileando 100x35, creada por el bloguero e influencer Wilson Santiago, el miércoles llevó a ayuda a una comunidad en Salinas a través de un camión repleto de suministros. Ese mismo día Santiago precisó que un total de tres camiones, con suministros valorados en $18,000, salieron a varios puntos del país. Además de Salinas, estarían visitando comunidades en Yabucoa, Maunabo, Hormigueros, Mayagüez y Cabo Rojo.