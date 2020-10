Han pasado varios días desde que compartió el escenario con las estrellas Ivy Queen y Bad Bunny en los Billboard Music Awards para el tema Yo perreo sola, pero revivirlo todavía le despierta la gran emoción de la experiencia.

La intérprete urbana Nesi, la voz emblemática del pegajoso sencillo originado por el “Conejo Malo”, confesó que los nervios le hicieron una mala jugada justo cuando estaba a punto de salir al escenario en vivo la noche del 14 de octubre en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, para el estreno de la versión remix del tema.

“Estaba supernerviosa, y diez segundos antes, para ser específica, a mí se me olvidó toda la letra”, confesó con cierta timidez. “No tenía una pista que me apoyara. Como era mi primera vez en tarima, para no equivocarme con voces por debajo (de fondo, como refuerzo) yo pedí que fuera así, a capela, para yo poder cantar y escucharme”, dijo. “Ellos me decían que eso es más difícil, porque no tengo una guía, pero por lo menos, esa es una de las mejores formas que tengo para poder cantar, para no equivocarme”, sostuvo enfática.

“Estaba bien nerviosa”, insistió. “Pero una vez entré al escenario, flui. Gracias a Dios salió bien”.

La crisis por la pandemia también creó una dinámica de trabajo diferente para el show.

“Por todo lo de COVID no podíamos entrar con nadie. No tuve el break de traer un estilista, ni nada”, reveló la artista, quien cambió su melena azul por una grisácea. “Mi hermana me atendía cuando yo salía afuera, para que me arreglara en el carro”.

Los contratiempos no lograron alterar su ilusión de brillar frente a miles de espectadores en su debut en tarima.

“Lo más memorable, en realidad, fue compartir esta experiencia con estos grandes de la música. Crecí escuchando a Ivy Queen desde chiquita, viéndola. Ella es una figura bien importante para mí”, sostuvo con ilusión.

“Y lo que es Bad Bunny, es un artista supergrande. Ellos estuvieron apoyándome muchísimo, diciéndome consejos”, resaltó emocionada la artista de Río Grande. “Son esas oportunidades que no se le dan a todo el mundo. Es algo que nunca creía que yo podría lograr. Una de las mejores experiencias que me pudieron haber pasado en mi vida”.

Con nuevos proyectos

Si bien el tema Yo perreo sola, del álbum YHLGMDLG, de Bad Bunny, ha marcado una carrera en la que a nivel profesional se dio a conocer por hacer freestyles, Nesi mantiene su enfoque en presentar nuevas propuestas que trabaja con el respaldo del reconocido productor DJ Luian.

“El siguiente tema es una colaboración con El Alfa. Es un dembow dominicano. Me encanta. Es la primera vez con ese tipo de ritmo, y es uno de mis temas favoritos al momento”, adelantó sobre el sencillo que, según compartió, todavía no tiene título.

“También tengo una colaboración con Darell, que es un perreo. Se llama Yo picheo. Es la misma línea de Yo perreo sola”, afirmó Génesis Ríos Serrano, quien cuenta con un contrato discográfico con la compañía White Lion y Hear This Music.

“Tengo más colaboraciones con artistas grandes”, añadió la intérprete urbana, quien observa que “a las mujeres nos han dado un poquito más de espacio en el género urbano, pero creo que todavía falta porque hay muchas mujeres con talento que todavía no han tenido la oportunidad, no se la han dado”.

Los temas de amor y desamor serán contados en parte de sus letras. “Tengo temas comerciales, temas que no me han escuchado nunca y que no me imaginarían, y que van a ser una sorpresa”. De paso, mencionó lo que no estaría dispuesta a tolerar en una relación amorosa.

“El maltrato, igual físico como psicológico. Nada de eso aceptaría”, expuso enfática. “Aconsejaría a toda persona que está en una situación así, que no se calle, que no se esconda, no tape a su pareja, y que busque salir de eso porque hoy corre con suerte, pero mañana tal vez no”, reflexionó sobre la problemática social de la violencia doméstica.

“Últimamente como están las cosas, todos los asesinatos de mujeres ahora mismo en Puerto Rico, por eso digo que en la primera que vea un tipo de esos de abusos, que salgan de esa relación, porque es una relación tóxica que no va para ningún lado”.