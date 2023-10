En momentos en que se encuentra en uno de los momentos más significativos de su carrera, la cantante Nicki Nicole recuerda cómo comenzó a sus 18 años a perseguir su sueño como artista urbana en Argentina.

En entrevista con Primera Hora, la artista expresó que, a pesar de contar con el apoyo moral de su familia, sus pinitos en la industria tuvieron sus obstáculos dado que tenía que buscar maneras inusuales para producir música.

“Fue un poco díficil, sobretodo, por los recursos. No había recursos en mi familia, o sea, no éramos como de una clase que vos diga: ‘ah, bueno, ¿quieres ir a grabar? Te pago el estudio’. Esas cosas era muy difícil hacerlas, decir que quiero hacer esto y tener la plata para hacerlo”, expresó.

En esta etapa, que coincidió con sus estudios académicos, Nicole Denisse Cucco, nombre de pila de la rapera, solo contaba con el celular de su mamá y su propio dispositivo movil para grabar su voz, y mezclar sonidos diferentes para producir su música.

La artista se encontraba en Puerto Rico promoviendo su más reciente álbum, "Alma". ( Vanessa Serra Díaz )

Sin embargo, el destino comenzó a cambiar cuando la joven, a unos meses de incursionar en la industria del reguetón, conoció a amistades y figuras en su país natal que la llevaron a crecer como profesional, uno de ellos fue Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap.

“Él me habló a mí para contarme la idea que tenía, que venía haciendo ‘Sessions’ con artistas, que quería que yo fuera la primera mujer en formar parte, y yo estaba muy poco experimentada en ese estilo”, expresó la voz detrás de temas como “Sabe”, “8 AM” y “Dispara”, las últimas dos que forman parte de su más reciente disco, “Alma”.

“¿Tengo que hacer un tema nuevo en el estudio? Yo no entendía la dinámica, hasta que él me lo volvió a explicar, ahí lo hicimos, y nada, es muy loco porque grabas solo una canción, no es algo que la puedas cambiar esto y hacer lo otro”, destacó.

A pesar de reconocer que grabar la decimotercera sesión con el ahora reconocido DJ fue “bajo un poco de presion”, la exponente aseguró que se disfrutó el proceso.

“El despegue fue mutuo”, manifestó la bonaerense, quien celebró como esta colaboración, que ha generado más de 217 millones de vistas desde su lanzamiento el pasasdo 13 de agosto de 2019, llevó su trayectoria musical a horizontes jamás pensados, como recibir nominaciones en los premios Latin Grammy, que se llevarán a cabo este noviembre en Sevilla, España.

Además, tanto ella, como varios internautas aseguran que este “session” marcó un antes y después en la carrera del productor, dado que le abrió las puertas para continuar con su inigualable proyecto que han participados artistas de talla internacional como Eladio Carrión, Residente, Nathy Peluso, Villano Antillano, Arcángel, Peso Pluma y Shakira.