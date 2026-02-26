Como graduarse de un doctorado, así se siente el cantautor Norberto Vélez, quien regresa a llevar emoción de la más pura al Centro de Bellas Artes de Santurce con “Romance y Sabor” el próximo 7 de marzo.

Vélez compartió su entusiasmo de volver a pisar la Sala de Festivales con el concierto en el que invita al público a sumegirse en la alegría y la nostalgia con una velada que rinde tributo a la música romántica de los 1980 y 1990, pero con la sensibilidad y “swing” que lo ha distinguido por más de 25 años.

“Esto siempre fue un sueño. He dicho siempre que llegar al Bellas Artes de Santurce es como cuando tú tienes una carrera universitaria, te matriculas a un doctorado, y te entregan ese diploma. Este es mi doctorado, logré hacer la plataforma más importante para mí”, sostuvo en entrevista telefónica con Primera Hora al hablar del espectáculo que, en su última edición, lo presentó en ese mismo recinto ante casa llena.

Para el exintegrante de NG2, ver cómo un “experimento” que inició en el Gran Ballroom del Hotel Marriott evolucionó a un “show” presentado en uno de los escenarios más emblemáticos de la Isla lo llena de orgullo. Pero también manifestó que lo llena de muchos nervios, ya que implica buscar nuevas formas de impresionar a sus seguidores.

“Una vez que tú haces un espectáculo que queda a una altura, que el público quedó satisfecho, ¿cómo superas eso?“, expuso Vélez. ”Hay un público que va a verte, que ya exige parte de lo que hacemos, de qué es lo que Norberto llevará esta vez y este año, el enfoque ha sido el repertorio, porque si yo hago un ‘show’ soy de los que me gusta llevar algo nuevo“, apuntaló.

Tras tres semanas de ensayar, el bolerista y salsero aseguró que encontró la “clave” para conmover a la fanaticada, con éxitos de cantantes como Álvaro Torres, Franco de Vita, Cristian Castro y Luis Miguel que se destacarán en esta función única.

Norberto Vélez asegura que la nueva edición de "Romance y sabor" rendirá tributo a los grandes de la éra romántica de los 80 y 90. ( Suministrada )

“Voy a traer toda esa música de la era romántica con la que muchos crecimos, pero lo voy a traer a como yo sé hacerlo. Será una noche interesante”, sostuvo.

Pero Vélez afirmó que los fans de las “Sesiones desde la loma”, programa musical que produce para las redes sociales junto a Gabriel Ramos, también se podrán curar con buena salsa.

“Ya mismo ‘Sesiones’ cumple los siete años y es un proyecto que me sigue y que la gente ha acogido con mucho cariño, y algunas de las canciones nos van a transportar a los comienzos nuestros desde la loma”, indicó.

Los boletos para “Romance y sabor” se encuentran disponibles en Ticketera.