La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico presentó con éxito rotundo el evento “Benito Filarmónico”, una innovadora propuesta que reinterpretó el repertorio de Bad Bunny desde el formato filarmónico. El encuentro se dio a casa llena en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

El concierto abrió con una imponente obertura que dio paso a temas como “Mónaco”, “Voy a llevarte pa PR” y “Estamos Bien”, marcando desde el inicio la frescura del concepto, destaca el comunicado de prensa. Durante la velada, el público disfrutó versiones orquestales de “Callaíta”, “La Noche de Anoche”, el emotivo encuentro entre “Ojitos Lindos” y “Otro Atardecer”, así como un movido “medley” de “Neverita”, “Me Fui de Vacaciones” y “Después de la Playa”.

El espectáculo incluyó “Dime”, “Nueva Yol”, “Weltita”, “Andrea”, “Una Velita”, “Lo que le pasó a Hawaii”, “La Mudanza” y “DTMF”. Uno de los momentos más impactantes fue el coro a capella de “Turista”, que provocó una fuerte ovación. El cierre con “Baile Inolvidable” desató aplausos de pie y selló una noche memorable.

El virtuoso cuatrista boricua Luisito Sanz brilló en el instrumento nacional, con interpretaciones inolvidables en “Lo que le pasó a Hawaii” —tema del que fue arreglista original— y en “Baile Inolvidable”.

La Camerata Coral, dirigida por Amarilys Pagán, tuvo participación destacada a lo largo de todo el concierto, incluyendo el emotivo momento de “Turista”.

La velada también contó con la energía de cabezudos y pleneros, que añadieron un colorido elemento cultural a la puesta en escena. Las intervenciones de Tita Guerrero aportaron dinamismo y cercanía, provocando carcajadas y creando una atmósfera cálida que complementó la majestuosidad del espectáculo.

La dirección musical estuvo a cargo del joven maestro José Manuel Febus, quien dirigió a la Orquesta con precisión y fuerza, logrando un balance entre la esencia urbana del repertorio y la grandeza del sonido filarmónico.

“Fue un show extraordinario. Ver la sala llena confirmó que este proyecto era necesario”, expresó mediante declaraciones escritas Rafo Muñiz, productor del evento.

“Esta producción reafirma nuestro compromiso de conectar con nuevas audiencias sin olvidar el rigor artístico filarmónico”, dijo Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano.

“Benito Filarmónico” se consolida como una de las producciones especiales en la celebración del 75 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, demostrando que la innovación y la tradición pueden convivir en un mismo escenario con resultados extraordinarios.