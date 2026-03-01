San Juan. La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico ofrecerá una segunda función del espectáculo musical ‘Benito Filarmónico’, en el que interpreta canciones de Bad Bunny a su estilo clásico.

Esta nueva presentación se llevará a cabo el 21 de marzo próximo en la Sala de Festivales Antonio Paoli, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce (San Juan), donde mismo se llevó a cabo la primera función el 20 de febrero pasado, informó en un comunicado el productor del acto, Rafo Muñiz.

“Nos alegra poder anunciar esta segunda función luego de la respuesta tan especial del público. Este proyecto demuestra que la Orquesta puede seguir conectando con nuevas audiencias y que el proyecto de vida de Don Arturo Somohano seguirá vigente en su país”, expresó Muñiz.

De acuerdo con Muñiz, ‘Benito Filarmónico’ es una propuesta concebida como experiencia orquestal que reinterpreta el repertorio de Bad Bunny desde el formato filarmónico.

La primera función reunió a una Sala de Festivales completamente llena, donde la orquesta interpretó temas como ‘Mónaco’, ‘Voy a llevarte pa PR’, ‘Callaíta’, ‘La noche de anoche’, ‘Ojitos Lindos’, ‘Neverita’, ‘Me fui de vacaciones’, ‘Weltita’, ‘La Mudanza’ y ‘DTMF’.

El cuatrista Luisito Sanz brilló en el instrumento nacional, con interpretaciones inolvidables en ‘Lo que le pasó a Hawaii’, tema del que fue arreglista original’ y ‘Baile Inolvidable’.

La producción cuenta con la dirección musical de José Manuel Febus e integra la participación de la Camerata Coral, dirigida por Amarilys Pagán.