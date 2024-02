El cantautor puertorriqueño Pedro Capó realizó el jueves uno de los vuelos más significativos en ruta a la ciudad de Los Ángeles para ser parte por primera vez de edición 66 de los premios Grammy, que celebra la Academia de la Grabación.

La voz de “La Fiesta” por primera vez está nominado en la categoría de “Mejor álbum pop latino” por el disco “La neta” en la edición anglosajona, donde la cantante SZA lidera las nominaciones al contar con nueve menciones. El próximo domingo, 4 de febrero, estará en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, en el mismo recinto en el que asistirán Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Dua Lipa, Billy Joel, Travis Scott y Luke Coms, entre otros.

“Este viaje es el más significativo a Los Ángeles por ser la primera nominación a los premios Grammy y todavía sorprendido con el éxito que tuvo el disco ‘La neta’, que se hizo en casa sin pretensiones. Las expectativas uno siempre las tiene y la ilusión de que conecte, pero lo que ha pasado ha sido muy bonito. Estoy agradecido con el público y con la Academia al considerar este trabajo. De verdad que ha sido impresionante”, sostuvo el cantautor desde las nuevas oficinas de Sony Music en Santurce, previo a emprender un vuelo con destino a Los Ángeles.

Cuando Capó comenzó a escribir las canciones del álbum “La neta” lo hizo en plena pandemia de COVID-19. Encerrado en un estudio en su casa, vistió su alma y la desvistió todas las veces que fuera necesario para escribir y componer desde la honestidad. Por eso, la producción discográfica que se disputa la categoría de “Mejor álbum pop latino” contra Maluma, Pablo Alborán, Gaby Moreno, Ale Mor y Paula Arenas plasma lo que sintió y vivió en ese momento. Capó lo expresa con la misma naturalidad con la que enfrenta la vida.

“Siendo sincero, le tenía muchas ganas y me emocioné mucho. Respeto a todos los colegas que están ahí. Pablo Alborán es un duro, AleMor tiene un disco precioso, Paula Arenas y Maluma sabemos que es un ícono. Estoy supercontento. En este disco me atreví a ser yo ante toda adversidad y a escuchar pocas opiniones. La pandemia me apoyó en eso y me lleva a crear el estudio en casa y todas las vivencias de ese tiempo, las altas, las bajas y los bastiones de mi bienestar y la gratitud se destilan en este disco. Regresé a sonidos de mis principios que no experimentaba con profundidad y al final de día la honestidad es lo que ha conectado con la gente”, indicó el cantante, que también está nominado para Premio Lo Nuestro en las categorías de “Artista pop masculino”, “Canción del año pop” y “Álbum del año”.

El nieto del compositor y cantante Bobby Capó, que comenzó a tocar puertas en la década del 2000 para abrirse paso como solista, hoy valida, con su nominación en la premiación más importante en la música, que el camino recorrido ha sido de satisfacciones y la respuesta es el amor que recibe donde quiera que se presenta. Su gira del 2023 por América Latina y Europa ha sido testigo principal del gran respaldo que ha logrado cosechar entre sus fanáticos.

La noticia de que estaba nominado la recibió en Islas Canarias y según contó, no estaba al día de la fecha de las nominaciones, por lo que fue una gran sorpresa que lo llenó de emoción. La expectativa para este domingo es ganar, pero si no sucede, la voz de “Ni tan novio ni tan amigos” celebrará igual, ya que la mención es objeto de victoria.

Los otros boricuas nominados este año son Rauw Alejandro, Tainy, Luis Figueroa, el saxofonista Miguel Zenón, junto a Luis Perdomo, y Eduardo Cabra.

Nuevo disco y concierto en Puerto Rico

“La gira ha sido increíble en Argentina, Chile, Alemania, España... Calma sigue siendo el plato fuerte de los shows, pero que canten todo el álbum de La Neta de arriba en cada ciudad me ilusionó mucho. Ahora venimos con nueva música, salen varios sencillos a principios de este año y sale el disco nuevo. Vamos de nuevo a gira”, detalló el cantautor sobre los planes que se avecinan en el 2024.

Su nueva producción discográfica deberá ver la luz a mediados de año, luego del lanzamiento de varios sencillos. Del disco adelantó que será igual de honesto, pero con “la diferencia de que La neta lo hice desde la cueva y este es más primaveral, es un disco de florecer y de esperanza”.

“Es otro sonido, no quiero caer en perseguir cosas que me funcionan. Con ‘Calma’ no lo hice y con ‘La neta’ tampoco”, reiteró sobre la producción discográfica que sería su séptima.

Su gira regresa a países de América del Sur y luego vendrá a Puerto Ruco a mitad del segundo semestre del 2024 para ofrecer su concierto.

De vuelta al amor

Con la misma honestidad que escribe y compone, Capó ni dudo en responder que se ha dado una nueva oportunidad al amor. El padre de tres varones bromea con el asunto de si está nuevamente enamorado, pero luego reveló que se siente “muy contento y feliz de compartir con una persona muy bonita”.