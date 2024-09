Amar no es una experiencia lineal. Tiene muchos matices, cada uno trazado con momentos especiales y su aprendizaje.

El intérprete puertorriqueño PJ Sin Suela estrenará mañana su álbum “Toda época tiene su encanto”, en el que comparte relatos del amor desde diversas perspectivas. Lanzar una nueva producción discográfica estaba en la agenda, pero seguir el camino del romance surgió de manera espontánea.

“El álbum es superpersonal. Siempre mi música habla cosas mías porque yo escribo todo lo que hablo”, mencionó el artista. “Empecé a hacer este disco sin planes. Dije ‘vamos a hacer música, quiero hacer un disco’, y de repente las primeras canciones, todas hablaban de amor”, repasó sobre la inclinación por este tema. “Sé que estamos en un momento complicado con guerras y odio y lo político, pero me estaban saliendo canciones de amor, y dije ‘quizá es lo que hace falta, e impacta a más gente seguir por esta línea’, y acabé haciendo una historia tocando distintos temas, cosas que yo he pasado en el amor con mi poca experiencia, quizás, pero para algunos, quizás mucha”.

Complacido, destacó el resultado de su narrativa, con la que aspira a que muchos se vean en su reflejo. “Es una historia que empieza con ese amor ciego, que uno no le ve ningún defecto a la otra persona, y después vas dándote cuenta de ciertas cosas, despecho, experimentaciones, y terminas viendo adentro que en verdad puedes aprender de tu pasado y cómo puedes amar plenamente otra vez si sanas esas cicatrices, viniendo de amor pleno”.

Explorar en letras esas variantes lo disfrutó a plenitud. “Traté de construir algo que explica eso, pero yendo por cada época distinta de amor, desde empezando con una pareja que lleva menos de un año, a una que lleva mucho tiempo, a esta que te dejó una cicatriz y te dejaste, y creo que hay más de una canción con la que se va a identificar cualquier persona”, detalló el intérprete, quien confesó con cierta timidez que su pareja, la veterinaria e ‘influencer’ Adriana Luna, fue su inspiración “en muchos de ellos, definitivamente”.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el amor?

“Que el amor no es perfecto. El amor es un compromiso. Tú decides amar. No siempre es lindo, pero definitivamente, es un compromiso que uno hace. El amor es empático. Hay un esfuerzo detrás del amor, sea amor de familia, amor de amigos o amor hacia uno mismo, uno tiene que estar comprometido con uno, trabajarlo. Con el tiempo uno va aprendiendo eso y cada vez uno quiere ser mejor para uno y para otra persona. Creo que aprender de tus errores y tratar de ser mejor, es importante”.

La producción discográfica de 12 temas presenta su fascinación por experimentar con diversos sonidos. “Hay de todo, desde bolero, reguetón, funk brasileiro, rap”, detalló. Jorge Drexler, Ñejo, Elena Rose, Ana Tijoux y la banda puertorriqueña Chuwi lo acompañaron en algunos temas. “Amor artificial,” “Polos opuestos” y “Nunca es suficiente” figuraron como adelantos del álbum.

La canción “Top”, que lanzó a finales de agosto, es una muestra del romance en todo su esplendor, al realzar las cualidades de una pareja. “Es un tema muy especial para mí”, aseveró. “Es un género que pienso que en Puerto Rico no se canta tanto, que es el funk brasileiro, pero acaba también con una electrónica. Pero me gusta un montón porque es un tema que en las estrofas saco lo mío de rapero tocando mucho tema cultural y mis cosas favoritas, pero empiezo cantando. Yo creo que es la primera canción mía que está saliendo que yo siento que canto un poquito más. Llevo cogiendo clases de canto y experimentando con cantar”, celebró emocionado. El video musical recoge escenarios naturales en Estados Unidos y Chile.

A su vez, PJ Sin Suela cuenta los días para su gira musical “Toda época tiene su encanto”, que arrancará el 12 de septiembre en Nueva York, y visitará ciudades como Boston, Phoenix, Tampa, Miami, Orlando y Los Ángeles. El cierre de esta primera etapa será en su tierra natal el 16 de noviembre en el Anfiteatro Tito Puente, en San Juan.

“Estoy emocionadísimo, ‘pompeao’ por hacer una gira de nuevo. Yo creo que desde antes de la pandemia no hacía. He ido a tocar en sitios. Después de la pandemia estuve un año y medio en un hospital trabajando. Llegué, saqué un disco, pero todo estaba todavía abriendo”, repasó el también médico, quien hará una pausa en esta labor profesional. “Estoy loco por cantarles y ver cómo reacciona a la gente”.

Con mucho amor por su patria

PJ Sin Suela se añade a los artistas que promueven el valor de ejercer el voto en las elecciones del próximo 5 de noviembre, en el anhelo de un progreso en todos los ámbitos.

“Yo quiero impulsar la salud y la educación aquí en Puerto Rico. Siempre voy a ser vocal aquí en Puerto Rico. Necesitamos un cambio, claramente, así que estoy tratando de promover que todo el mundo tenga la tarjeta electoral, que se eduquen y que estudien la historia de Puerto Rico”, manifestó enfático. “Hay gente que dice ‘es que si no gana el mismo partido (actual) vamos a ser comunistas’”, compartió como una de sus observaciones. “Uno estudia la historia completa de Puerto Rico y tú vas a entender que nosotros, que el pueblo, tiene mucho poder, y que es bien importante que seamos vocales y que salgamos a votar”, reiteró Pedro Juan Vázquez Bragan.

La semana pasada los reguetoneros Anuel y Justin Quiles expresaron públicamente su apoyo al expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. El encuentro se dio durante un mitin en Pensilvania. Sin hacer referencia los intérpretes urbanos, PJ Sin suela manifestó en una de sus publicaciones de sus redes sociales su sentir respecto al desempeño del notorio político. Entre sus palabras, escribió: “Es evidente que hace falta más educación y más orgullo de ser PUERTORRIQUEÑO”.

Si vivieras en Estados Unidos, ¿respaldarías a Donald Trump para su campaña?

“Todo el mundo va a pensar distinto y todo el mundo tiene su manera de pensar. Puse unas expresiones sobre Trump porque uno ve a Trump como habla en Twitter (X) y cómo él lidera desde un punto de miedo y de racismo, y xenofóbico y elitista, y es un tipo que tiene muchas acusaciones. Se ha visto cómo miente abiertamente, como si nada. Ha dicho que él puede ser presidente porque la gente es bruta, la masa, y para mí un tipo así que vino a Puerto Rico, tiró papel toalla, negó los muertos, es un tipo que su historial me lo dice todo, y yo por lo menos no lo endosaría. No pienso que debe ser presidente, ni que esté corriendo para la presidencia otra vez después del papelón que hizo en el Capitolio”, dijo haciendo referencia al ataque de enero de 2021 por su rechazo a los resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Joe Biden.

“Pero nosotros somos una colonia. No podemos votar. Sin voz ni voto, mi enfoque es aquí en Puerto Rico. Necesitamos sacar la tarjeta electoral. Yo voy a dar descuento para mi concierto para la gente que saque la tarjeta electoral”, anunció como una motivación. “Hay que salir a votar. Nos toca a nosotros que venga un cambio. Es la única manera”.

Los boletos para su espectáculo en Puerto Rico están disponibles a través de PRTicket.