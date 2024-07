El artista puertorriqueño PJ Sin Suela estrena “Polos Opuestos” con la artista chilena Ana Tijoux. Este sencillo es la segunda canción lanzada por el rapero en anticipación de su próximo álbum titulado “Toda Época Tiene Su Encanto”, que verá la luz en otoño.

“Polos Opuestos” trata sobre la atracción entre dos personas con personalidades completamente diferentes, pero con el deseo de compartir sus vidas y viajar por el mundo a pesar de sus diferencias. “Somos polos opuestos… El amor nuestro no, no es perfecto…Pero contigo yo estoy puesto…Para no dejar de mecer…”.

La canción es un rap chill entre PJ Sin Suela y Ana, donde ambos reconocen sus diferencias pero entienden que ningún amor es perfecto, y su fuerte conexión es inevitable.

En mayo, PJ lanzó “Amor Artificial” como el primer adelanto de este nuevo proyecto musical, con un ambiente completamente diferente a lo que conocemos del rapero. “Amor Artificial” abarcó varios géneros musicales, llevándote de un baile lento a una rutina rítmica coreografiada que se volvió tendencia en Puerto Rico.

El rapero y también médico, acaba de anunciar su gira por Estados Unidos como parte del lanzamiento de su próximo álbum, visitando diez ciudades, comenzando el 12 de septiembre en la ciudad de Nueva York y terminando en Los Ángeles. Las entradas ya están disponibles en www.pjsinsuela.com.