El artista, compositor y médico puertorriqueño PJ Sin Suela llegará por primera vez al escenario del Coca-Cola Music Hall el próximo 10 de octubre. El espectáculo bajo la producción de No Limit Entertainment ofrecerá un recorrido por su trayectoria musical.

La venta de boletos iniciará este próximo miércoles, 5 de agosto, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.

El repertorio incluirá desde los temas que marcaron sus inicios hasta algunos de sus mayores éxitos, como “¿Cuál es tu plan?”, “TOP”, “Mambrú” y “San Dunga”, adelanta el comunicado de prensa.

“¡Voy a cantar todas! Quiero darle un recorrido de mi carrera a los fanáticos que empezaron a escucharme con “Live This One”, como a los que empezaron el otro día con Los Compas. Nunca he hecho un concierto con sillas, ni techo, ni aire; así que esto va a ser una experiencia inolvidable para todo el mundo, incluyéndome. Les prometo un espectáculo musical y un show 10 de 10. Puerto Rico, nos vemos en octubre. Los quiero”, comentó PJ Sin Suela mediante declaraciones escritas.

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PJ Sin Suela cuenta con una trayectoria que refleja su versatilidad artística. Su catálogo musical incluye temas como “Amor Artificial”, “Escúchame”, “Nunca Es Suficiente” y “Lo Que Nadie Quería Que Fuera”. Dentro de su trabajo reciente se incluye el álbum colaborativo “Los Compas” en junte con Ñejo. La producción reúne a dos exponentes puertorriqueños e incluye temas como “Tropical” y “Saquen Las Botellas”, agrega la nota de prensa.

Su propuesta combina la música urbana, la reflexión social y una narrativa auténtica de la realidad puertorriqueña. “Tras su presentación en el Anfiteatro Tito Puente en 2024, y su presentación en el Tiny Desk en el 2025, el artista continúa sumando nuevos escenarios a una trayectoria marcada por la autenticidad de su propuesta y el compromiso con los temas que aborda”, destaca la comunicación escrita.

Además de su faceta musical, PJ Sin Suela integra su carrera como médico con iniciativas dirigidas al bienestar de las comunidades. En 2023fue reconocido con el Premio Humanitario de Premios Tu Música Urbano.

Su trayectoria artística incluye colaboraciones con reconocidos exponentes como Bad Bunny, Jorge Drexler, Alt-J, Lin-Manuel Miranda, Rawayana, Álvaro Díaz, Myke Towers, Ana Tijoux, Elena Rose, entre otros.