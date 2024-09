El cantante dominicano de música cristiana Willy González, mejor conocido como Redimi2, reveló que le prohibieron interpretar su canción “Harto” en el evento evangelístico “La Ola”, en Cádiz, España.

El rapero contó que cuando estaba en el concierto, que se realizó en agosto, se apareció la policía y una comisión del movimiento LGBTIQ+ con una orden judicial donde se le informaba que no podía interpretar el tema “Harto”, que tiene líneas como: “Harto de la Agenda 2030 y sus poderes. De hombres ganando en competencia de mujeres”.

“Se aparecieron allí y me lo dicen media hora antes de cantar. Me puse un poco nervioso, no te lo voy a negar”, contó el rapero en la emisora “Nueva vida”.

Redimi2 explicó que quien dio el permiso para que cante fue el alcalde del pueblo, un hombre con “principios catolicos” y le pidió que lo perdonara: “Él no había escuchado la canción”, manifestó el artista, quien le detalló al alcalde que también tenía otras canciones que menciona cosas “por esa línea”.

¿Qué dice la letra de Harto?

Hola, mi nombre es Redimi2, ah, eh

Es que nos han pasado por la ventana de Overton

Y no quiero terminar como la historia de la rana hervida

Estoy harto y no lo puedo evitar

Solo permítanme expresarme

Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Mucha presión, tengo que desahogarme

Harto y no pienso recapacitar

Por favor, no vayan a censurarme

Harto, ya se me nota y no lo puedo negar

¿Será que pueden tolerarme?

Soy un loco persona no grata y busco asistencia inmediata

Para poder controlar este impulso que me delata

Nunca paso desapercibido, alguien se percata

Quiero vivir en ofendilandia sin meter la pata

Recuerdo en California aquella mañanita

En la fila del Starbucks pidiendo un cafecito

Le dije a la jovencita: “buenos días, señorita”

Y me miró como si hubiese cometido algún delito

Ja, un delito involuntario

Pues no vi en su carnet el date de no binario

Debo sumar a mi vocabulario

El de las feministas y comunidad abecedario

Ni “ellos” ni “ellas”, se dice “elles”

Para que verbalmente no los atropelles

Cada vez es más alto el riesgo de que te estrelles

Con tantas ideas woke que se vuelven leyes

Leyes que lamentablemente he infringido

Estoy viviendo en un planeta desconocido

Qué alguien me ayude, me siento confundido

En el planeta de la inclusión me siento excluido

Estoy harto y no lo puedo evitar

Solo permítanme expresarme

Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Mucha presión, tengo que desahogarme

Harto y no pienso recapacitar

Por favor, no vayan a censurarme

Harto, ya se me nota y no lo puedo negar

¿Será que pueden tolerarme?

Mi gente, yo intento ser respetuoso

Créanme, pero lo que no puedo es ser un mentiroso

Aunque me consideren un tipo peligroso

Diré que el mundo de Disney ya no es maravilloso

Soy la resistencia que nos resiste

Con condiciones patológicas que ni existen

A todo lo que me incomoda se le llama fobia

Sin argumentos pero insisten

Okey, digamos que me autopercibo un retrógrada

Pero no quiero ser un nómada, para nada

Quiero vivir mis principios libremente

Sin miedo a que a mi integridad sea amenazada

Harto de que al niño la mente se le retuerza

De Netflix metiendo sus escenas a la fuerza

Harto de la Agenda 2030 y sus poderes

De hombres ganando en competencia de mujeres

Harto de la censura, el algoritmo y su discrimen

De que me obliguen a verlos como se autoperciben

Harto del ataque en contra de la familia

Y del intento de legalizar la pedofilia

Estoy harto y no lo puedo evitar

Solo permítanme expresarme

Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Mucha presión, tengo que desahogarme

Harto y no pienso recapacitar

Por favor, no vayan a censurarme

Harto, ya se me nota y no lo puedo negar

¿Será que pueden tolerarme?

Esto va así

De lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable

De lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular

De lo popular a lo político, y de ahí ya saben

¡Estoy harto!, y sé que ustedes también

No esperen a tener la lanza en el cuello para tratar de hablar

Es ahora o nunca, celebra las cosas buenas

Y recuerda que para apoyar las malas, lo único que tienes que hacer es silencio

Ama, pero ama a la manera de Dios

Porque a la’ letra’ de mis raps hay que ponerle censura.