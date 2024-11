¿Qué se puede esperar de los Latin Grammys?

( The Associated Press )

La Academia Latina de la Grabación se encuentra de fiesta hoy, ya que esta noche celebrará el aniversario 25 de los Latin Grammy desde el lugar que lo vio todo, Miami.

La premiación, que se llevará en vivo desde el Kaseya Center, será una ocasión importante para los artistas boricuas, quienes algunos de ellos compiten en categorías importantes como “Grabación del Año”, “Canción del Año”, y “Álbum del Año”.

Las megaestrellas Bad Bunny y Karol G son los intérpretes con más nominaciones en esta edición, ya que ambos compiten en ocho categorías distintas. Además del vegabajeño, otros boricuas como Draco Rosa, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Marc Anthony, Jowell y Randy, De La Ghetto, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Myke Towers, Residente, Álvaro Díaz, Young Miko, Miguel Zenón y Luis Figueroa, también fueron nominados.

¿Qué más se puede esperar de esta noche de premiación? Primera Hora te comparte algunos detalles.

1 ¿A qué hora se transmite? La edición 25 de los Latin Grammys se transmitirá desde las 9:00 de la noche, hora de Puerto Rico, por Univision, UniMás, Galavisión y ViX. También el evento se transmitirá por TeleOnce a la misma hora. 2 ¿Habrá desfile en alfombra? Sí, los invitados tendrán la oportunidad de mostrar sus mejores ajuares en la "Noche de estrellas". Las presentadoras Chiquinquirá Delgado y Clarissa Molina serán las presentadoras de la antesala al prestigioso evento. 3 Presencia boricua Los nuestros tampoco se quedan atrás en la presentación, dado que la actriz y productora Roselyn Sánchez será la anfitriona por séptima vez de la premiación. Mientras tanto, el cantante Rauw Alejandro se unirá a figuras como Andy García, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y muchos otros, en la presentación de las categorías. 4 Distinción a los nuestros Esta edición de los Latin Grammys también será importante para la música puertorriqueña, ya que el cantautor Draco Rosa y el director musical recibieron distinciones por la academia musical. Draco Rosa fue homenajeado con el Premio a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement), mientras que Cucco Peña recibió el Premio del Consejo Directivo. 5 Diversidad musical Los televidentes gozarán de un sinnúmero de presentaciones musicales, que estarán a cargo de artistas como Residente, Myke Towers, DJ Khaled, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Anitta, Becky G, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Kali Uchis, Pitbull, Luis Fonsi, David Bisbal, Juan Luis Guerra y Carín León, entre otros. Poner a cantar y a bailar tanto al público como a los televidentes estará a cargo de los artistas que actuarán este año figuran Residente, Myke Towers, DJ Khaled, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Anitta, Becky G, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Kali Uchis, Pitbull, Luis Fonsi, David Bisbal, Juan Luis Guerra y Carín León, y el colombiano Carlos Vives, quien será galardonado como Persona del Año 2024 de la Academia Latina de la Grabación.

Además, le compartimos en las categorías en que los nuestros compiten por un gramófono dorado:

Grabación del año: “Mil veces”, Anitta; “Monaco”, Bad Bunny; “Una vida pasada”, Camilo y Carín León; “Catalina”, Cimafunk y Monsieur Periné; “Derrumbe”, Jorge Drexler; “Con dinero y sin dinero”, Fonseca y Grupo Niche; “Mi ex tenía razón”, Karol G; “Mambo 23″, Juan Luis Guerra 4.40; “Tenochtitlán”, Mon Laferte; “Igual que un ángel”, Kali Uchis y Peso Pluma.

Álbum del año: “Bolero”, Ángela Aguilar; “Cuatro”, Camilo; “Xande canta Caetano”, Xande de Pilares; “Mañana será bonito (Bichota Season)”, Karol G; “García”, Kany García; “Radio güira”, Juan Luis Guerra 4.40; “Autopoiética”, Mon Laferte; “Boca chueca, vol. 1″, Carín León; “Las letras ya no importan”, Residente; “Las mujeres ya no lloran”, Shakira.

Canción del año: “A fuego lento”, Daymé Arocena y Vicente García, compositores (Daymé Arocena y Vicente García). “A la mitad” (Banda sonora original de la serie Zorro), Julio Reyes Copello y Mariana Vega, compositores (Maura Nava). “Aún me sigo encontrando”, Rubén Blades, Gian Marco y Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco y Rubén Blades). “Caracas en el 2000″, Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean y Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di). “Derrumbe”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler). “(Entre paréntesis)”, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios y Shakira, compositores (Shakira y Grupo Frontera). “Mi ex tenía razón”, Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G y MAG, compositores (Karol G). “Según quién”, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma y Carín León). “Te lo agradezco”, Rafa Arcaute, Kany García, Carín León y Richi López, compositores (Kany García y Carín León). “313″, Leo Genovese, Residente y Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz).

Mejor álbum vocal pop: “Tofu”, Caloncho; “.mp3″, Emilia; “El viaje”, Luis Fonsi; “Hotel Caracas”, Mau y Ricky; “Orquídeas (AOP)”, Kali Uchis; “Escrita”, Nicole Zignago.

Mejor álbum vocal pop tradicional: “Obras maestras”, Diego El Cigala; “García”, Kany García; “Mar adentro”, Juliana; “Aún me sigo encontrando”, Gian Marco; “Almas paralelas”, Laura Pausini.

Mejor fusión/interpretación urbana: “Nadie sabe”, Bad Bunny; “Corazon vacio”, María Becerra; “Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58″, Bizarrap y Young Miko; “S91″, Karol G; “Tranky Funky”, Trueno.

Mejor interpretación de reguetón: “Perro negro”, Bad Bunny y Feid; “Un Preview”, Bad Bunny; “Triple S”, J Balvin, Jowell & Randy y De La Ghetto. “Byak”, Álvaro Díaz y Rauw Alejandro; “Qlona”, Karol G y Peso Pluma; “Labios Mordidos”, Kali Uchis y Karol G.

Mejor álbum de música urbana: “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, Bad Bunny; “Sol María”, Eladio Carrión; “Sayonara”, Álvaro Díaz; “Ferxxocalipsis”, Feid; “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”, Karol G; “El último baile”, Trueno.

Mejor canción de rap/hip hop: “Aprender a amar”, Pablo Drexler, Alberto Escámez López y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso). “Bendecido”, Eladio Carrión, compositor (Eladio Carrión). “Blam blam”, Al2 El Aldeano y Vico C, compositores (Vico C y Al2 El Aldeano). “La sabia escuela”, Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, José González Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernández y Pedro Elías Querales, compositores (Akapellah con Canserbero y Lil Supa). “Telefono nuevo”, Bad Bunny y Luar La L, compositores (Bad Bunny y Luar La L). “Thunder y Lightning”, Bad Bunny y Eladio Carrión, compositores (Bad Bunny y Eladio Carrión).

Mejor canción urbana: “Bonita”, Daddy Yankee, compositor (Daddy Yankee). “Columbia”, Quevedo, compositor (Quevedo). “El cielo”, Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarría, Sky Rompiendo y Myke Towers, compositores (Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers). “La falda”, Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter, Águila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderón, José Reyes, Myke Towers y Siggy Vázquez Rodríguez, compositores (Myke Towers). “Luna”, Feid, compositor (Feid y Atl Jacob). “Qlona”, Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums y Peso Pluma, compositores (Karol G y Peso Pluma).

Mejor canción de rock: “Algo bueno tenía que tener (Bogotá)”, Diamante Eléctrico y Andrés Kenguan, compositores (Diamante Eléctrico). “Animal Temporal”, Viniloversus, compositores (Viniloversus). “Camaleónica”, Ali Stone, compositora (Ali Stone). “No me preguntes (Live)”, Jesús Quintero y Draco Rosa, compositores (Draco Rosa). “Qué más quieres”, Anton Curtis Delost, Shaun López, Kathryn Ostenberg, Monica Vélez y The Warning, compositores (The Warning).

Mejor álbum de pop/rock: “Cuando ella me besó probé a dios”, Bruses; “Jet Love”, Conociendo Rusia; “Jay de la Cueva”, Jay de la Cueva; “Reflejos de lo eterno”, Draco Rosa; “Adentro”, Francisca Valenzuela.

Mejor álbum de salsa: “Yo Deluxe”, Christian Alicea; “Muevense”, Marc Anthony; “Siembra: 45° Aniversario (en vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “Joyas que bailan”, Ronald Borjas; “Coexistencia”, Luis Figueroa.

Mejor canción tropical: “Baila y goza”, Renesito Avich y Rafael “Pollo” Brito, compositores (Renesito Avich y Rafael “Pollo” Brito). “Con dinero y sin dinero”, Jorge Luis Chacín, Fonseca y Miguel Yadam González Cárdenas, compositores (Fonseca y Grupo Niche). “Hasta que aguante el cuerpo”, Jorge Luis Piloto, compositor (Dayhan Díaz & Pupy Santiago). “Llorar bonito”, Luis Figueroa y Yoel Henríquez, compositores (Luis Figueroa). “Mambo 23″, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40)

Mejor canción cantautor: “Antes que o mundo acabe”, Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc). " Derrumbe », Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler). « Entonces”, Rozalén, compositora (Rozalén). “García”, Kany García, compositora (Kany García). “Luz de cabeza”, El David Aguilar, compositor (El David Aguilar).

Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Collab”, Hamilton De Holanda y Gonzalo Rubalcaba; “Searching For A Memory (Busco tu recuerdo)”, Sammy Figueroa, Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola; “My Heart Speaks”, Ivan Lins; “Pra você, ilza”, Hermeto Pascoal & Grupo; “El arte del bolero, Vol. 2″, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Mejor video musical versión corta: “Podcast/Pedra Memória”, Kayode; “Ale Ale (Official Video)”, Marc Anthony; “Baticano”, Bad Bunny; “Oliveira Dos Cen Anos”, C. Tangana; “Sálvanos”, Leonel García; “Glock”, Mau y Ricky; “313″, Residente, Penélope Cruzy Silvia Pérez Cruz.