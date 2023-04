( The Associated Press )

El ambiente de fiesta, elementos visuales con un concepto futurista, y elaboradas coreografías, se impusieron en la noche del viernes en el primero de dos conciertos del intérprete puertorriqueño urbano Rauw Alejandro como parte de su “Saturno World Tour” en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Como anticipa su título en referencia a su producción discográfica reciente, el tema intergaláctico fue protagonista en algunos atuendos del séquito de baile.

Amante de la música con su diversidad de ritmos, más que solo del género urbano, el repertorio del cantante natural de Carolina estuvo dirigido a complacer con sus fusiones de house, pop, dancehall, disco, R&B y, por supuesto, reguetón.

Como antesala a su aparición en el escenario, las luces se apagaron a las 10:00 para un extenso viaje musical que incluyó éxitos con ritmos dance (“Rhythm Is a Dancer”, de SNAP! y “Pump up the Jam”, de Technotronic) y de reguetón (“Rákata”, de Wisin y Yandel, “Loco”, de Jowell y Randy, y “Mírame”, de Daddy Yankee), entre tantos otros.

El espectáculo dio inicio a las 10:50 con un visual en el que la reportera Celimar Adamés hacía el anuncio de avistamientos alienígenas.

Asistido por un harnés, el artista apareció “sobrevolando” desde un extremo del estadio para llegar al escenario, y así comenzar a alborotar los ánimos. La “aventura espacial” inició con el enérgico éxito “Punto 40″.

“¡Buenas noches Puerto Rico! Espero que esto sea una noche inolvidable”, saludó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz.

“Muchas gracias por estar aquí en la noche de hoy”, dijo en otra interacción. “Quiero darles las gracias a todos ustedes que me apoyan desde el día uno, están apoyándome. Esta vez me tocó cantar aquí en casa y la adrenalina está hija de p...”, prosiguió emocionado, y reveló que su familia y amistades formaban parte del público.

“Vinimos a pasarla bien hijo ‘e pu... Quiero que te desconectes en la noche de hoy y olvides tu problemas en casa. Vinimos pasarla cab...”, insistió el también apodado Rauleeto, que incluye en su joven trayectoria galardones como Grammy Latino, Premios Billboard a la Música Latina y Premios Lo Nuestro.

Si bien el título del tour se inspiró en su álbum en promoción, el intérprete alternó entre temas de su primera producción de estudio, “Afrodisiaco” (2020) y “Vice-Versa” (2021), además de colaboraciones que ha trabajado con otros exponentes.

Los temas “Fantasía”, “Nostálgico” “La old skul”, “Panties y brassieres”, “Sexo virtual” y “Verde menta” fueron algunos de los celebrados con efusivos gritos y aplausos.

Con el sencillo bailable “Gatas” le dio la bienvenida a su primer artista imvitado, “Chris Palace”, en el escenario. Omar Courtz tuvo un destaque especial tras el retiro momentáneo de Rauw Alejandro para un primer cambio de ropa. Yovng Chimi también se unió en tarima.

El amplio escenario contó en su centro con una extensión tipo pasarela para tener mayor cercanía con el público de arena. Tres pantallas gigantes horizontales complementaron la oferta visual junto a cuatro verticales.

Previo al espectáculo, la fanaticada tuvo oportunidad de disfrutar del Saturno Village, en los predios del estadio. Personajes con disfraces de extraterrestres se divisaban en diversas estaciones, inspirados en el nombre de la gira, para la fanaticada interesada en posar para la foto temática.

El cantante tendrá un segundo encuentro con su público en suelo boricua la noche del sábado en el mismo recinto