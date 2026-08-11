El evento salsero Sesiones Desde La Loma Fest regresará en su 4ta edición el sábado 3 de octubre desde las 2:00 de la tarde en el Parque Agroturístico de Dorado.

La cartelera musical incluirá a Tito Nieves, Norberto Vélez, Nino Segarra, Aymée Nuviola, Pete Perigñón, Carlos García, Jota Ruiz, Miguel de Jesús y Luis Vázquez.

“Para mí Sesiones Desde La Loma es más que un concierto. Es reencontrarnos con la salsa de verdad, con el público de cerca, cantando cada letra. Y como cada festival vamos a celebrar la música con la calidad que la gente se merece”, expresó Norberto Vélez mediante comunicado de prensa.

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La nota de prensa destacó el compromiso por brindar “ambiente 100% familiar, comodidad del público, y una entrada y salida bien organizada”. Además, el Parque Agroturístico de Dorado “ofrece el escenario perfecto: un espacio amplio, cómodo, céntrico , buen estacionamiento y de fácil acceso para que todos disfruten sin complicaciones”.

Gabriel Ramos, productor del evento, destacó el compromiso por trabajar para que prevalezca un entorno seguro. “El público nos pidió llevar la esencia de Sesiones a otro nivel, y eso hicimos. Escogimos nuevamente el Parque Agroturístico de Dorado porque nos permite ofrecer comodidad, seguridad y una experiencia completa para toda la familia. Queremos que la gente llegue, la pase increíble y se vaya cantando”, sostuvo.

Los boletos están disponibles en Ticketera.