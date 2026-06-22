El proyecto musical puertorriqueño “Sesiones desde la loma” escribió un nuevo capítulo en su historia al llegar por primera vez a Europa con un formato de festival latino y de salsa que conquistó la emblemática Plaza del Cristo de La Laguna, Tenerife, reuniendo a más de 10,000 personas en una noche llena de música, cultura y hermandad entre pueblos.

El espectáculo fue conceptualizado a partir de la exitosa plataforma musical creada en Puerto Rico por el cantante Norberto Vélez y el productor Gabriel Ramos, llevando a escena la esencia de “Sesiones desde la loma” acompañada por su orquesta y una selección de artistas de distintos países que representaron la riqueza y diversidad de la música latina, detalla el comunicado de prensa.

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La velada contó con la participación de Norberto Vélez, junto a los integrantes de la familia de La Loma, Jota Ruiz y Carlos García, además de invitados especiales de talla internacional como Jeremy Bosch (Puerto Rico), Ronald Borjas (Venezuela), Alain Pérez (Cuba), así como los artistas canarios Sergio Tejera y Anaé, quienes se unieron a esta celebración musical sin precedentes.

Para los creadores de “Sesiones desde la loma”, este evento representó mucho más que una presentación artística.

“Para nosotros es un honor que Sesiones Desde La Loma pueda servir como plataforma para impulsar la unión entre culturas a través de la música. La historia que comparten Puerto Rico y las Islas Canarias es profunda, rica y fascinante. Poder formar parte de ese vínculo y aportar un nuevo capítulo a esa historia mediante este festival es un logro que celebramos con muchísimo orgullo,” expresaron Norberto Vélez y Gabriel Ramos mediante la comunicación escrita.

El evento reafirma la capacidad de la música para conectar pueblos separados por la distancia, pero unidos por raíces, tradiciones y expresiones culturales similares. La respuesta del público de Tenetife confirmó además el crecimiento internacional de “Sesiones desde la loma” y el alcance global de una propuesta que nació en Puerto Rico con el propósito de preservar, celebrar y proyectar la música latina.

Sesiones Desde La Loma continúa así su expansión internacional, llevando el talento puertorriqueño y la música latina a nuevos escenarios alrededor del mundo.