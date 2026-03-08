El cantante puertorriqueño Norberto Vélez logró impresionar la noche del sábado en el Centro de Bellas Artes de Santurce ante una Sala de Festivales llena de un público que aplaudió y disfrutó de su espectáculo “Romance y Sabor”.

Para esta edición de “Romance y Sabor”, Vélez entrelazó magistralmente los temas, mezclando con mucha armonía la salsa y el bolero, se destaca mediante una comunicación escrita. “Esta gran velada musical tuvo muchos momentos climáticos desde los artistas invitados hasta las baladas que fueron éxitos como los temas de Ricardo Montaner, Alvaro Torres, Pimpinela, Francisco Cépedes, algunos de ellos convertidas al ritmo de salsa”, expresa el escrito. Entre estos temas, incluyó “Entre Las Flores”, “Hoy para Variar”, “Solo Importas Tú”, “Bachata Rosa”, “Hay Algo en Ella”, “Contigo a la Distancia”, “Tu Lo que Buscas es un Novio”, “Te Olvidaré”, “Si Tuviera que Elegir”, “Voy a Pintarte”.

PUBLICIDAD

Acompañado al piano por Frankie Suárez interpretó el tema “Que Hago Contigo”, mientras que también junto a un trío al que jocosamente llamó Trío Tripleta demostró su potente voz en los temas “Sabor a Mí”, “Serenata a mi Adorada” y “Diez Lágrimas”.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche lo fue la interpretación de Norberto de un “Medley de Lalo Rodríguez”, que el público cantó con él.

Norberto Vélez contó con varios artistas invitados con quienes cantó a dúo entre ellos estaban; Manolo Ramos, juntos cantaron los temas “Si Te Dicen” y “Por Última Vez”. Uno de los momentos climáticos de la noche fue el dúo con Michelle Brava que con simpático dramatismo presentaron el tema “Olvídame y Pega la Vuelta” de Pimpinela, mientras que con una hermosa armonía interpretaron “Buenos Amigos“ (Alvaro Torres) y “Estoy Enamorado”.

Timen acompañó a Norberto con su guitarra para interpretar “Montón de Estrellas” y “Títere”. La participación con Tito Nieves fue una de las ovacionadas de la noche, con los temas en salsa “Y si Mañana” y “De Mi Enamórate” (canción que popularizó Daniela Romo). Por su parte Nino Segarra provocó otra ovación cuando junto a Norberto con sus potentes voces interpretaron el tema “Porque te Amo”.

Las emociones con gran sentimiento también formaron parte de la velada. Norberto Vélez interpretó los temas “Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja”, la que dedicó a las madres allí presentes y a su mamá, y el tema “Viejo” el cual dedicó a los padres y al suyo fallecido.

Con un cierre espectacular con el tema “Idilio” junto al maestro Cucco Peña, Norberto Vélez dejó a un público que salió sorprendido y complacido, porque demostró nuevamente su capacidad vocal y su versatilidad para interpretar cualquier género.

La complicidad musical entre el artista y el director de la orquesta era evidente de principio a fin. “Un dinámico diseño de luces, el excelente sonido y cada detalle muy bien cuidado por su productor Gabriel Ramos para GR Productions formaron parte del éxito de Romance y Sabor”, agrega la comunicación escrita.