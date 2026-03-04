El salsero puertorriqueño Tito Nieves anunció este miércoles que regresa a los escenarios de Estados Unidos en septiembre y octubre de 2026 con su gira ’50 Años La Historia Continúa’.

La gira, producida por Loud And Live, llevará al salsero a cinco de las principales ciudades del este y centro de Estados Unidos: Newark, Chicago, Fort Lauderdale, Atlanta y Orlando.

El primero de estos conciertos será el 26 de septiembre en Newark, en el New Jersey Performing Arts Center; y el último el 17 de octubre en el Hard Rock Live de Orlando.

Estas presentaciones dan continuidad a la gira ’50 Años - La Historia’, con la que el icónico salsero visitó más de 30 ciudades estadounidenses, así como países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México y España.

Estas son las primeras fechas confirmadas de ’50 Años La Historia Continúa’. Se espera que Tito Nieves lleve la gira a Centroamérica, Sudamérica y Europa.

Conocido como ‘El Pavarotti de la Salsa’, el artista es autor de éxitos como ‘El amor más bonito’, ‘Sonámbulo’, ‘De mí enamórate’ y ‘Déjame vivir’.