Tito Nieves llevará a Estados Unidos su gira “50 Años La Historia Continúa”
El primero de estos conciertos será el 26 de septiembre en Newark, en el New Jersey Performing Arts Center.
PUBLICIDAD
El salsero puertorriqueño Tito Nieves anunció este miércoles que regresa a los escenarios de Estados Unidos en septiembre y octubre de 2026 con su gira ’50 Años La Historia Continúa’.
La gira, producida por Loud And Live, llevará al salsero a cinco de las principales ciudades del este y centro de Estados Unidos: Newark, Chicago, Fort Lauderdale, Atlanta y Orlando.
El primero de estos conciertos será el 26 de septiembre en Newark, en el New Jersey Performing Arts Center; y el último el 17 de octubre en el Hard Rock Live de Orlando.
Estas presentaciones dan continuidad a la gira ’50 Años - La Historia’, con la que el icónico salsero visitó más de 30 ciudades estadounidenses, así como países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México y España.
Relacionadas
Estas son las primeras fechas confirmadas de ’50 Años La Historia Continúa’. Se espera que Tito Nieves lleve la gira a Centroamérica, Sudamérica y Europa.
Conocido como ‘El Pavarotti de la Salsa’, el artista es autor de éxitos como ‘El amor más bonito’, ‘Sonámbulo’, ‘De mí enamórate’ y ‘Déjame vivir’.