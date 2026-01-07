Los Muchachos del Escuadrón de la Loma, en conjunto con el reconocido artista Norberto Vélez, lanzaron su primer disco de Navidad, titulado Navidad Cuesta Arriba, un proyecto lleno de energía, emoción y temas inéditos que prometen convertirse en los favoritos de estas fiestas.

Este lanzamiento marca un giro para estos talentosos artistas, quienes por primera vez unen sus voces y estilos en una producción que refleja el espíritu navideño, la amistad y la creatividad compartida desde la Loma. La grabación de este disco fue un proceso especial, que nació en un espacio lleno de sesiones únicas que fortalecieron aún más los lazos de camaradería y pasión por la música.

PUBLICIDAD

Los integrantes que dieron vida a este esperado proyecto son Norberto Vélez, Carlos García, Jota Ruiz, Miguel Ángel de Jesús y Michelle Brava.

Juntos han creado una obra que invita a las familias y a todos los amantes de la música a celebrar la Navidad con alegría, a través de canciones con letras llenas de espíritu festivo. Este disco cuenta con un total de nueve temas algunos conocidos y otros inéditos, compuestos y arreglados especialmente para esta temporada, donde la innovación y la tradición se mezclan para ofrecer un sonido único y muy especial.

El sencillo de promoción de este álbum lleva por título ‘’Prende La Luz’', una plena contagiosa en la cual todos los integrantes tienen participación. La canción describe en detalle cómo se vive una parranda en Puerto Rico, transmitiendo toda la alegría, el sabor y la esencia de las fiestas boricuas.

Sin duda, este proyecto representa un sello de colaboración, talento y espíritu navideño que resonará en corazones de todas las edades.