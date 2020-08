El artista René Pérez, conocido como Residente, podrá votar en las elecciones generales de Puerto Rico el próximo 3 de noviembre.

La información la dio a conocer estar tarde el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González.

“No Ha Lugar recusación contra @Residente. René vota en PR el 3 de noviembre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, el intérprete aún no se ha expresado en sus redes sociales sobre la decisión.

“¡Lo dije! CEE determinó “no ha lugar” la petición del PNP contra @Residente para evitar que pudiese votar. Gracias a @AGONZALEZCOSTA por defender el derecho de René de votar en su Patria. Y a la juventud le insisto: ¡no se dejen! Saquen su tarjeta electoral. Es hasta el 14 de sept”, escribió, por su parte, el aspirante a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau.

El pasado 24 de julio, Pérez apareció en la lista de electores recusados de San Juan de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Ese intento por parte de algunos estadistas está tan mal trabajado que hasta me pusieron mal el nombre, ‘Juan'. Esto es un ejemplo perfecto de lo mal que este Gobierno hace las cosas. Voy a votar en Puerto Rico este año.Y toda la “generación del yo no me dejo”a inscribirse!”, escribió el artista en su cuenta de Twitter en ese entonces.

La ley del Código Electoral de Puerto Rico del 2020 establece que las razones para que un elector quede excluido del Registro General de Electores de la Comisión Estatal de Elecciones son las siguientes: