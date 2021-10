( The Associated Press )

El artista Residente le tiró nuevamente al cantante colombiano J Balvin luego de que este lanzara una mercancía nueva donde busca monetizar la crítica que hiciera el puertorriqueño comparando su música con la de un “carrito de hot dog” que no puede ganarse una estrella Michelín, un galardón culinario.

“Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres... no te voy a tirar porque lo hablamos, porque yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”, dijo el artista en un vídeo que publicó en su cuenta oficial de Instagram de cinco minutos.

René Pérez Joglar, nombre real del artista boricua, se dirigió nuevamente al reguetonero colombiano para que fuera leal, hablara de frente y tuviera compasión por los demás.

“Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que, por favor, lo bajara, y lo bajé... llamaste a todo el mundo para que me buscara, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y, por las redes, escribes: ‘respeto tu opinión’”, acotó.

“Tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, añadió.

Igualmente, Residente llamó al padre de Balvin, quien lo comparó con el economista austriaco-estadounidense Peter Drucker, a que le enseñara valores porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”.

Por otro lado, el ganador de 31 Grammys criticó nuevamente el intérprete de “In da getto” por pedirle a los artístas del género urbano a que se unieran para boicotear los Latin Grammys el pasado 29 de septiembre luego que dijera que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no valora los artistas de reggaetón.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, opinó el colombiano.

La tiraera comenzó la semana pasada cuando el boricua publicó un video en sus redes sociales -que posteriormente borró y volvió a subir- comparando la música del colombiano con el carrito de hot dogs.

”Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs a que mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, manifestó el exponente urbano.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista, sí está nominado en la categoría Canción del Año por el tema “Agua” junto a Tainy para la entrega que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

”Para entender porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab%$#: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, le respondió Residente en aquel entonces.

Este año, la Academia Latina de la Grabación reconocerá al músico panameño Rubén Blades como la “Persona del Año 2021″.

Los artistas más nominados de esta 22 edición son Camilo, con diez candidaturas, y Juan Luis Guerra, con seis. Por detrás se sitúa C. Tangana, con cinco nominaciones, mientras que con cuatro menciones hay un gran conjunto de artistas formado por Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso y Tainy.