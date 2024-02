El renombrado artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, sorprendió hoy al mundo musical con el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Las letras ya no importan”. Tras una espera de seis años desde su última producción discográfica, el esperado regreso del rapero estará disponible en el mercado a partir del próximo jueves, 22 de febrero.

Residente compartió la noticia a través de un intrigante cortometraje en sus redes sociales, protagonizado por la reconocida actriz española Najwa Nimri, donde profundiza en sus preocupaciones más íntimas sobre el futuro en una emotiva sesión de terapia psicológica.

“Hace mucho que no salgo ... No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”, expresó Residente a través de su cuenta de Instagram oficial.

Con “Las letras ya no importan”, Residente continúa su legado de no solo entretener, sino también inspirar a la reflexión, manteniendo la esencia comprometida y auténtica que caracteriza su carrera.

“Las letras ya no importan” estará disponible a partir del 22 de febrero en todas las plataformas digitales.