El intérprete de música urbana René Pérez Joglar, conocido como Residente, dio a conocer en la red social Instagram que decidió posponer la publicación de su nuevo disco, debido al “genocidio macabro”, en alusión al conflicto bélico en la Franja de Gaza.

“Bueno, les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”, manifestó el exintegrante de la banda Calle 13 en un video publicado en esa red social.

El cantautor y activista, quien ha ganado 36 premios Grammy, cuestionó “¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo, como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un “story” modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la paz”.

El intérprete de “‘Atrévete” y otros éxitos, dijo también sentirse decepcionado como artista porque en la reciente premiación de los Grammys, “nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá”.

De otra parte, Pérez aseguró que hay una campaña de desinformación rampante y constante sobre el tema de Palestina, que ha llevado a la gente a pensar que “todos los palestinos son terroristas”. “Por eso cuando yo, de chamaquito, escribí Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, pero ¿qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país.

Añadió que a raíz de la consciencia que ha desarrollado sobre el conflicto en la Franja de Gaza, cuando grabó el video de Multiviral, en Palestina, “salí con una bufanda palestina”, y cuándo en cada concierto “nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo porque ya sé lo que ocurre”.

Durante su video, ‘Residente’ le dejó caer su agüita a sus compañeros del género urbano, a quienes les pidió que denuncien el genocidio en Gaza. “Así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por dos semanas y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina”, sostuvo.

Añadió que las denuncias en redes sociales y de manera pública, han sido tan abrumadoras que han llevado a “la ONU a buscar una resolución para detener el fuego gracias a las manifestaciones. También los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza, porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial porque todos sabemos que son culpables de este genocidio”.

Pérez Joglar además, describió a Gaza como el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. “Se que a algunos les llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, pero como los palestinos no han cometido ningún delito, yo mejor les llamo campo de concentración. ¿Y por qué? Porque no pueden salir de allí, a menos que tengan un permiso especial y ese permiso se los otorga Israel. Ni por enfermedad, ni para visitar a sus familiares que no ven desde años, ni los académicos a dar conferencias en universidades. No pueden salir de allí”.

Por último, Pérez sostuvo que en Palestina, “Israel mata a cualquiera cuando quieran porque saben que no habrá consecuencias. Hay detenciones abusivas, camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa, siendo torturados. Actualmente hay 7000 palestinos que están detenidos en Gaza, más de 2000 de ellos sin cargos y sin juicio. Algarete, arrestado. Te arrestan porque sí. Niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión, y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos”.

Pérez Joglar exhortó al público a seguir el trabajo de periodistas y fotógrafos palestinos “que han sacrificado sus vidas, para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden. Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego de inmediato, porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina. Y los veo el año que viene”, finalizó Residente.