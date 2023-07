“Quiero que sepas que te amo, que estás hecho a mi medida, pero no sé, siento que me he metido en muchos problemas últimamente por tu culpa. Pero en muchos”.

Así se expresó Residente, quien compartió hoy lo que catalogó como “la ruptura más dura de mi vida” en un cortometraje que subió en sus redes sociales.

Con una copa de licor en mano, René Pérez Joglar, nombre de pila del boricua, decidió desahogarse con “alguien” en una producción fílmica que sale a unas dos semanas que lanzará “Bajo y Batería”, la más reciente tiraera contra varios artistas, como el reguetonero Cosculluela, el cantante colombiano J Balvin, y los raperos venezolanos NK Profeta y Akapellah.

PUBLICIDAD

Dicho tema musical provocó que el humacaeño lanzara la tiraera “#RichieRich” y que el mismo Akapellah saliera con su tema “No eres rapero”, donde tildó al puertorriqueño de ser un apropiador cultural.

“A veces digo cosas y siento que eres tú quien las estás diciendo, y siento que te metes en mi cabezatiendo en algo repetitivo, lo mismo, ¿sabes? Y que sacas lo peor de mí, y termino peleándome con todo el mundo por ti, y ya yo no quiero pelear más”, expresó el exponente, a unos segundos que revela que las palabras contundentes iban dirigidas a la gorra con la “R” que ha utilizado por años cada vez que lanzó sus “diss tracks”.

“Yo sé que tú nos vas a cambiar, que vinimos de dos culturas distintas, tú eres de China y yo soy de Puerto Rico. No te estoy diciendo que nos tenemos que dejar, pero, no sé, experimentar cosas, tener una relación abierta, no sé que puedas estar en cabezas de otra gente, no sé, un breakesito”, manifestó el intérprete de “Adentro”, la indirecta que este le dirigió hacia el cantante urbano en el 2014 bajo la agrupación Calle 13.

Por otro lado, Residente le reiteró al icónico accesorio que será el “primer baladista calvo”, promesa que hizo al final de su más reciente canción, donde dijo que se iba a quitar de las tiraeras y que quería ser como el astro boricua, Ricky Martin.

“Aunque tú no confiés en mí, yo voy a ser baladista. Yo tengo un plan”, aseguró.

Mira aquí el cortometraje: