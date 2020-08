El artista René Pérez, conocido como Residente, indicó esta noche que su recusación –que le impedía ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de Puerto Rico– se trató de “un error técnico”.

Horas antes, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, había adelantado que el exponente podrá votar en las elecciones de noviembre luego que determinaran “no ha lugar” a su recusación.

“Les informo que sí voy a poder votar acá en Puerto Rico. No tuve ni siquiera demostrar todo porque se equivocaron con un error técnico, algo que estamos acostumbrados a ver en el gobierno, que se equivocan a cada rato, que cometen errores, miles de errores”, expresó.

Sus declaraciones están contenidas en un video que publicó en sus redes sociales y que grabó tras llegar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Bajándome una @residentebeer triunfante luego de llegar de la Comisión Estatal de Elecciones. Le doy las gracias a Adrian González Acosta por su gran labor y a todos los que formaron parte de este proceso justo. 🇵🇷⚔️🔥 pic.twitter.com/Y7NGREqHeC — Residente (@Residente) August 14, 2020

“No sé si recuerdan que me querían recusar, el partido PNP [Partido Nuevo Progresista], que es el partido del gobierno. Recusar es que querían evitar, impedir, que yo vote aquí en Puerto Rico porque y que yo no vivo acá”, detalló.

Sobre el proceso, lo catalogó como “justo”. Además, indicó que habían personas de diferentes partidos.

“Me trataron de decir que no fue nada personal, pero sí yo sé que es algo personal y que es político. No me molesto, simplemente me doy estar cerveza a nombre de todos ustedes que no querían que yo votara aquí en Puerto Rico, [email protected]$#%. Esta cerveza Residente es a nombre de ustedes, salud”, dijo antes de sorber.

El artista aprovechó para agradecerle a González por “su gran labor”, así como a todas las personas que formaron parte del proceso.

El pasado 24 de julio, Pérez apareció en la lista de la CEE sobre los electores recusados de San Juan.