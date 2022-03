El tema de tiraera a J Balvin que lanzó anoche el rapero puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, como parte del Music Session de Bizarrap (BZRP), ha provocado reacciones en el intérprete venezolano Ricardo Montaner. Además, llevó a recodar un altercado que tuvieron el cantautor español Alejandro Sanz y el exponente urbano colombiano en un reality show hace varios años.

La tiraera reciente dirigida al colombiano J Balvin retoma la polémica que inició el año pasado cuando el cantante colombiano sugirió el boicot a los Grammy Latinos al acusar a los organizadores del evento de olvidar las nominaciones de la música urbana, propuesta que Residente criticó entonces.

El nuevo tema del puertorriqueño provocó que el cantante Ricardo Montaner se expresara en su cuenta de Twitter lamentando la situación entre ambos artistas.

“He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón”, compartió.

“Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores… “Yo no se de regueton,ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia,al que barre,al que vende flores, al humilde,al patriota ,al cartonero pobre”, añadió en un segundo tuit.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, prosiguió.

“Algun día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca,yo pienso que de la abundancia del corazón ,habla la boca” Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío … Los quiero Ricardo”, concluyó.

Por otro lado, ayer, bajo la cuenta de Twitter del cantante español Alejandro Sanz, luego de que compartiera el comentario: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, un usuario compartió un vídeo recordando el incidente ocurrido en el reality musical La voz México de 2016. Luego de que el público coreaba la canción de Corazón partío, de Sanz, el colombiano le cuestionó “¿no vino el que canta por ti?”, a lo que el cantautor español arremetió contra Balvin y le dijo: “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti”.

Tu también lo ayudaste 😉 pic.twitter.com/8BQ6nHqP4i — Álvaro Palacios (@alvaroentw) March 3, 2022

Hace dos días, René Pérez había anunciado su plan de lanzar el nuevo tema y adelantó que se trataba de una tiraera. El tema lo trabajó durante una sesión de Bizarrap, un DJ y productor argentino de trap, hip hop y reguetón con más de 10 millones de seguidores en Instagram y sus publicaciones en YouTube mueven millones de reproducciones.